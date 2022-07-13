房地合一稅上半年174億創新高！台中市穩坐稅收王

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根據財政部統計庫資料顯示，6月個人房地合一稅共34億元，年增35%，雖然稅收仍處於高檔水準，不過連續3個月的稅收增加走勢在6月已經終止，上半年的房地合一稅收為174億元，年增89%，稅收金額最高的是台中市的35.5億元，年增66%，其次是新北市的24.7億元，年增120%，高雄市上半年房地合一稅收也有23億元，年增78%，稅收較低的則是台南市的18億元與台北市的18.1億元。
曾敬德指出，受惠市場景氣熱且短期交易多，帶動個人房地合一稅收大幅走揚，尤其預售換約也被納入房地合一稅，稅收更是快速增加，不過由於房地合一的稅收，個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算30日內，與簽約交易有1~2個月的落差，現在反映的大多數可能還是疫情飆高前的市況，以目前交易量受疫情與股災影響量縮的狀況推估，未來的房地合一稅收可能會逐漸縮減。
不過，六都以外縣市表現相當驚奇，共有10個縣市上半年稅收破億元，破億縣市中有不少新面孔，包含苗栗縣、南投縣、宜蘭縣還有花蓮縣。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，房地合一所得稅以不動產交易增值部分課稅，顯示今年上半年價格持續上漲，由於不動產交易的主力都會區價格已走高，買盤外溢至其他區域，出現許多房市黑馬，加上疫情揚起國旅、休閒宅風潮，讓觀光勝地也入榜。
郎美囡分析，六都為不動產市場交易主力，資金潮及置產型買盤讓六都房市價量齊揚，高端買方手握大筆資金挹注市場，各都新建案價格向上堆疊，帶動房價走升，新北市雖也是高價區，不過房價相對台北市親民，近幾年重劃區、新市鎮推案量不小，吸引資金充裕買方入手，而台南市過去房價基期低，這幾年受惠科技園區議題價格翻漲，因此房地合一稅收也大幅躍進。
六都以外縣市，今年上半年房地合一稅破億者除了老面孔新竹縣市、彰化縣、雲林縣、屏東縣及嘉義市外，增加了苗栗縣、南投縣、宜蘭縣還有花蓮縣，共4個縣市，其中苗栗縣去年上半年稅收6千多萬，今年一舉狂增282.5%，達到2.34億元。郎美囡分析，苗栗縣部分區域鄰近新竹科技園區，當竹科帶動新竹縣市價格大幅上漲，買方開始沿通勤便利地段找更低價的區域，苗栗縣因此受到帶動，成交價格拉升許多，從破億縣市也可觀察出，資金潮帶動各區域不動產的效果驚人，尤其可吸引就業人口、區域發展可期的低價區，價格能有高度表現。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，7月房地合一2.0上路，持有一年以上，五年內出售的稅率大幅拉高，壓縮投資盤的操作空間，不過房地合一稅收豐厚，也意味著短期持有屋主仍有獲利空間，惟央行啟動升息，買方資金成本拉高，因此下半年交易表現未必能延續高檔。