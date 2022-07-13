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名家論壇》黎榮章／挑戰台中　蔡其昌有機會嗎？

▲根據7月初公布的美麗島電子報民調顯示，蔡其昌支持度僅16.0%。（圖／記者王敏旭攝，2022.07.12）
▲根據7月初公布的美麗島電子報民調顯示，蔡其昌支持度僅16.0%。（圖／記者王敏旭攝，2022.07.12）

文/黎榮章

2022-07-13 13:44:42

九合一選戰倒數4個月，根據7月初公布的美麗島電子報民調顯示，爭取連任的台中市長盧秀燕以57.6%支持度，領先民進黨籍對手蔡其昌，蔡其昌支持度僅16.0%，盧、蔡兩人的支持度差距，從4月的28個百分點，拉大到41.6個百分點。盧秀燕不只大幅度領先對手，其市政滿意度也高達75.1%，外界認為，盧秀燕已漸漸走出中二補選失利的陰霾，專注防疫工作贏得市民支持。

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觀察盧秀燕、蔡其昌今年以來的網路聲量趨勢，可發現盧秀燕與蔡其昌的聲量分別是63％比37％，但蔡其昌4月27日獲民進黨之後，蔡其昌迅速展開選舉陣勢，兩人聲量變為51％比49％，差縮還到個位數的2％，顯示他有備而來。

綜觀蔡其昌在被提名後的高聲量話題，包括積極與台中同黨立委、議員聯合作戰，5月16日他和台中立委莊競程一起拜會台灣賽車教父廖老大，廖老大最近網路熱度正高，兩人同框獲得1974則聲量。6月9日蔡其昌則和台中立委林靜儀到中二選區會勘，獲得1767則聲量；7月1日他接受民進黨中央的podcast節目專訪，獲總統蔡英文加持，幫忙在臉書推廣等，可說是全黨協力作戰，讓他聲量急起直追。

▲盧秀燕、蔡其昌：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
▲盧秀燕、蔡其昌：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
進一步比較蔡其昌提名後，和盧秀燕的網路正負面聲量，兩人的網路好感度（P/N值）相近，盧秀燕的0.79略高蔡其昌的0.73一些。不過，盧秀燕身為現任市長，受檢視程度也相對較高，6月初她在議會答詢稱總統府確診比例達1/3，遭府打臉；6月底中市府開快打站幫長輩打第4劑疫苗，有人熱暈卻遭市府說是假消息，逼得盧秀燕出面道歉，這些與防疫相關的訊息容易在網路發酵，也造成盧秀燕的負面聲量比蔡其昌多出2％，雖差距不大，但不可不慎。

▲盧秀燕、蔡其昌：網路正負面聲量比例比較（圖／QuickseeK提供）
▲盧秀燕、蔡其昌：網路正負面聲量比例比較（圖／QuickseeK提供）
另再比較盧秀燕、蔡其昌的社群活躍度，也就是觀察兩人聲量來源的新聞、社群論壇比值（Social media/News），用以評估兩人的網路聲量來源情況，是屬於傳統的新聞曝光為主，抑或是近年流行的網路社群戰為主。可發現盧秀燕的網路聲量來源以新聞佔比例較高，社群活躍度2.75遠低於蔡其昌的7.22。

這個差距顯示，盧秀燕身為現任市長，手握實權與資源，在媒體呈現上有較多優勢，蔡其昌則靠社群經營突破這項先天不利，他的臉書經營較活潑，除公開行程外，還有隨手拍的日常生活分享，例如路邊吃臭豆腐，或他在宣布自己確診的貼中，公開向女兒道歉「害妳不能參加明天的畢業典禮了」，讓人感受他人味、有溫度的一面。此外蔡其昌身為中職會長，也在臉書討論許多棒球話題。例如他隔離期間，大巨蛋能否打棒球遭熱議，蔡其昌也在臉書發表回應，不讓他的選情因隔離降溫冷卻，使他在網路社群與論壇的討論度，高過對手盧秀燕。

▲盧秀燕、蔡其昌：社群活躍度比較（圖／QuickseeK提供）
▲盧秀燕、蔡其昌：社群活躍度比較（圖／QuickseeK提供）
綜觀而言，盧秀燕尋求衛冕之路目前看似平坦，不只施政滿意度高，民調也大勝，但民調也顯示，在年輕族群方面，盧的表現較差；而網路聲量數據顯示，盧雖具新聞資源優勢，但他創造聲量的方法較傳統、沒有新意，主要正是仰賴新聞曝光帶動相關討論，然而民進黨近年透過社群戰帶動選情，往往能創造奇效，在這樣的生態下，蔡其昌努力經營社群，被提名後總聲量即起直追，目前聲量只和盧秀燕差2個百分點，台中這場選戰，似乎值得蔡其昌持續努力。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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