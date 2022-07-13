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正式徵召陳時中戰北市　蔡英文：市政需要指揮官

▲民進黨徵召陳時中投入台北市長選舉，力拚年底光復首都。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）
▲民進黨徵召陳時中投入台北市長選舉，力拚年底光復首都。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-13 14:38:262022-07-13 16:11:08

民進黨今（13）日召開中執會，會中通過徵召衛福部長陳時中出馬角逐台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長。針對首都一戰，兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，「我知道，部長已經2年多沒有好好休息，但隨著新階段來臨，部長還是不能休息。因為防疫要指揮官，市政也需要指揮官」，要讓北台灣首都圈大發展，就要推出最強的市長人選，相信以陳時中在防疫、在社會安全照顧網，所表現出的能力，他一定能扛起重任，為台北市民帶來好生活。

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▲民進黨徵召陳時中、林佳龍組成「雙北雙箭頭」，盼重返雙北執政。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）
▲民進黨徵召陳時中、林佳龍組成「雙北雙箭頭」，盼重返雙北執政。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）
蔡英文表示，隨著國際疫情趨緩，全球都在拚復甦。現在台灣也邁入新階段，逐步回復正常生活。感謝防疫人員的辛苦付出，也謝謝所有國人團結防疫。面對後疫情時代的來臨，台灣需要提出新的地方治理團隊，來因應各種新挑戰。

蔡英文說，雙北自然是後疫情時代裡，非常重要的兩大直轄市，民進黨在今天提出最強的「雙箭頭」，不僅是要爭取市民的支持，更重要的是，希望藉由「雙箭頭」，來帶動整個台灣前進的動能。

蔡英文宣布，民進黨今日徵召陳時中參選台北市長。「我知道，部長已經2年多沒有好好休息，但隨著新階段來臨，部長還是不能休息。因為防疫要指揮官，市政也需要指揮官」。

蔡英文表示，要讓北台灣首都圈大發展，就要推出最強的市長人選。尤其，首都台北是台灣重要的政治經濟中心，帶領台北市政的指揮官，必須冷靜沉穩，執行力強，能夠凝聚社會共識，因應各項挑戰。

蔡英文說，陳時中在最困難時期擔任防疫指揮官，他對抗疫情的應變力、協調力、領導力，大家有目共睹；他也是溫暖貼心的衛福部長，自己所交付的幼托、長照2.0等政策，從老到幼，全面照顧，使命必達，執行力備受肯定。這也是民眾最有感的施政，讓台灣的社會安全照顧網更完善，走向進步國家應有的水準。

蔡英文表示，相信以陳時中在防疫、在社會安全照顧網，所表現出的能力，他一定能扛起重任，為台北市民帶來好生活，「讓台北向前行，台灣共好、台北更好」。

蔡英文表示，在疫情初期，陳時中和林佳龍曾經合作，將病毒阻絕於境外。未來，陳時中和林佳龍組成的「雙北雙箭頭」，一定可以強強聯手，整合台北、新北、基隆、桃園的力量，讓北台灣首都圈一起建設、一起進步，為台灣的整體發展開創下一個新局。

▲民進黨徵召陳時中投入台北市長選舉，力拚年底光復首都。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）
▲民進黨徵召陳時中投入台北市長選舉，力拚年底光復首都。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）

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