孩子耳朵被蚊蟲咬變「史瑞克」！醫曝原因：2招快速消腫
夏天戶外蚊蟲多，帶孩子到外面活動要特別注意防蚊準備！臉書社團「加藤鷹台灣粉絲團2.0」今（13）日分享了一名小朋友側拍圖，只見照片中的小朋友耳朵被蚊蟲叮咬後明顯腫脹起來，看起來就如同卡通人物史瑞克的怪異耳朵。開業皮膚科醫師趙昭明指出，小朋友因為體內比較少抗體，加上耳朵微血管多，被蚊蟲叮咬後腫脹會比大人更明顯，但也不必緊張，先用冰敷降低搔癢感並且加速消腫，再配合擦一些低劑量的類固醇藥膏，大約3到5天就能消腫恢復原樣。
這張照片在臉書社團被分享後，引發不少家長共鳴，也有人分享其他被叮咬腫脹的照片，讓很多網友看了很心疼！趙昭明說，被蚊蟲叮咬的時候，因為會釋放蛋白質過敏原，引發身體的免疫反應造成腫脹，有時候又癢又熱十分不舒服。比起大人從小到大被咬過無數次，小朋友欠缺抗體，一旦比較強烈的過敏原進入身體後，腫脹通常會比大人更嚴重，尤其耳朵微血管多，腫起來會特別明顯，才會有類似的變形狀況出現。
趙昭明提醒，去到戶外或居住地以外的縣市，因為當地的蚊蟲種類跟住家附近可能不盡相同，因此被蚊蟲叮咬後反應通常會比較大，因此到外地活動務必要做好防蚊蟲叮咬的準備。另一方面，如果真的腫脹起來肯定會很不舒服，要切記不可以抓破造成傷口，以免引發細菌感染更麻煩。建議可以先用冰敷的方法緩解症狀，並且擦低劑量的類固醇藥膏，通常3到5天內就會慢慢消腫。