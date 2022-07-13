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徵召林佳龍戰新北　蔡英文盼開創新的「新北認同」

▲民進黨徵召林佳龍投入新北市長選舉，力拚重返新北執政。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）
▲民進黨徵召林佳龍投入新北市長選舉，力拚重返新北執政。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-13 14:40:472022-07-13 15:41:26

民進黨今（13）日召開中執會，會中通過徵召前交通部長林佳龍出馬參選新北市長，力阻爭議不斷的現任市長侯友宜連任。兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，隨著國際疫情趨緩，全球都在拚復甦。現在台灣也邁入新階段，逐步回復正常生活。感謝防疫人員的辛苦付出，也謝謝所有國人團結防疫。面對後疫情時代的來臨，台灣需要提出新的地方治理團隊，來因應各種新挑戰。

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蔡英文說，雙北自然是後疫情時代裡，非常重要的兩大直轄市，民進黨在今天提出最強的「雙箭頭」，不僅是要爭取市民的支持，更重要的是，希望藉由「雙箭頭」，來帶動整體台灣前進的動能。

蔡英文宣布，民進黨徵召林佳龍參選新北市長。她說，新北市是人口最多的直轄市，是最有發展潛力的城市，挑戰更大、責任更大，需要有經驗、有歷練，具有國際觀的市長。

「我曾經參選過新北市長，也是新北市民」，對於市民對城市發展的期待，有深刻的認知；也希望在這次提名過程，能為市民找出最好人選；帶領新北市走向現代都會的同時，也和台北市，共同發揮北台灣發展的領頭羊功能。

蔡英文表示，自己始終相信，林佳龍是最佳的選擇。林佳龍從學生時代就投入民主改革，在擔任公職後，從地方到中央，不論在任何崗位上，他都為了公眾的利益，全力拚、全力衝。前幾天，民進黨的執政縣市首長，也共同召開記者會來推薦林佳龍，肯定他的好表現。

蔡英文表示，對於市政，林佳龍具有高度前瞻性，他說過，首都治理圈要加重新北的角色及功能。「我自己也是新北市民，我有信心，佳龍就是我們的最強候選人，開創新的新北認同，展現新北全新的志氣」。

蔡英文表示，在疫情初期，陳時中和林佳龍曾經合作，將病毒阻絕於境外。未來，陳時中和林佳龍組成的「雙北雙箭頭」，一定可以強強聯手，整合台北、新北、基隆、桃園的力量，讓北台灣首都圈一起建設、一起進步，為台灣的整體發展開創下一個新局。

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