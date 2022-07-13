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首都應要更好　陳時中選台北市長：要為不捨之情付出更多

▲陳時中表示，自己心疼台北市應該要有更好的發展，參選可以為這樣的不捨付出更多。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）
▲陳時中表示，自己心疼台北市應該要有更好的發展，參選可以為這樣的不捨付出更多。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-13 15:28:58

民進黨今（13）日召開中執會，會中正式通過徵召衛福部長陳時中參選台北市長。陳時中致詞時表示，自己心疼台北市應該要有更好的發展，參選可以為這樣的不捨付出更多。未來，自己會擔任稱職的「協調者」，不能只是獨善其身，除了要跟中央攜手合作，也要跟周邊城市協調共好。他也說，參選不只為了要贏，更是因為覺得台北市值得更好，「我們有理念、有執行力、也有協調力，更重要的，我們對自己的家園有一份熱情」。

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▲陳時中表示，（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）
▲陳時中表示，距離選舉剩下短短幾個月，他一定全力以赴，讓台北市成為首都圈的領頭羊、成為耀眼的世界城市。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）
陳時中表示，900多天的疫情記者會他都沒有看稿，但今天的事情太重要，所以還是要看著稿來說。感謝兼任民進黨主席的總統蔡英文以及全體中執委同志的支持與肯定，徵召他代表民進黨參選台北市長，「有機會為我生長、居住的城市做出貢獻，是我畢生的榮幸」。

台北市身為國家首都，擁有最多資源，但是這幾年來，台北市的施政滿意度，總是不盡理想，「我以身為台北人為榮，但是我也為台北不捨，因為台北值得更好」。

陳時中說，自己所提及的「不捨」與「停滯」並不是要指責任何人，只是因為自己在台北長大，年紀大了，心疼台北應該要有更多機會可以更好，「這個不捨之心油然而生，自己參選可以為這樣的不捨付出更多」。

陳時中表示，這幾年來，大家看到亞洲周邊國家的大城市，例如日本的東京、韓國的首爾，泰國的曼谷，都走出自已的特色與光榮感，大家經濟進步，成為耀眼的世界城市，那台北呢？

「台北市值得多做一些，多努力，讓世界看到台灣，也看到台北」，雙北要能對得起台北、台灣，讓世界看到台灣的好。

陳時中表示，台北市擁有最多資源，必須要擔任區域發展的火車頭，首都市長更應該要當稱職的「協調者」，不能只是獨善其身，除了要跟中央攜手合作，也要跟周邊城市協調共好，把區域聯合治理的理念，落實到施政的細節，也唯有這樣，首都的格局才會實現。

陳時中說，為了達成這樣的方向跟夢想，「相信我跟林佳龍一起來做，會做得很好」。陳時中說，自己跟林佳龍在過去就有很多聯繫，包含台中治理有很多請益，邊境管理也有充分合作。
 
陳時中表示，週六選對會宣布要徵召以來，自己收到很多支持者的鼓勵，網路聲量看起來很不錯，但是自己也很清楚，民意如流水，聲量僅一時，接下來還是看參選人與團隊做了多少努力，爭取到更多選民的認同，才能把聲量化成選票，讓我有機會來為台北市民服務。

陳時中說，前幾天，在聲明裡說了「責任來，我就扛」，現在責任來了，「我一定全力以赴」。參選不只為了要贏，更是因為覺得台北市值得更好，「我們有理念、有執行力、也有協調力，更重要的，我們對自己的家園有一份熱情」。

陳時中表示，距離選舉剩下短短幾個月，他一定全力以赴，讓台北市成為首都圈的領頭羊、成為耀眼的世界城市。

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