首都應要更好　陳時中選台北市長：要為不捨之情付出更多

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台北市身為國家首都，擁有最多資源，但是這幾年來，台北市的施政滿意度，總是不盡理想，「我以身為台北人為榮，但是我也為台北不捨，因為台北值得更好」。
陳時中說，自己所提及的「不捨」與「停滯」並不是要指責任何人，只是因為自己在台北長大，年紀大了，心疼台北應該要有更多機會可以更好，「這個不捨之心油然而生，自己參選可以為這樣的不捨付出更多」。
陳時中表示，這幾年來，大家看到亞洲周邊國家的大城市，例如日本的東京、韓國的首爾，泰國的曼谷，都走出自已的特色與光榮感，大家經濟進步，成為耀眼的世界城市，那台北呢？
「台北市值得多做一些，多努力，讓世界看到台灣，也看到台北」，雙北要能對得起台北、台灣，讓世界看到台灣的好。
陳時中表示，台北市擁有最多資源，必須要擔任區域發展的火車頭，首都市長更應該要當稱職的「協調者」，不能只是獨善其身，除了要跟中央攜手合作，也要跟周邊城市協調共好，把區域聯合治理的理念，落實到施政的細節，也唯有這樣，首都的格局才會實現。
陳時中說，為了達成這樣的方向跟夢想，「相信我跟林佳龍一起來做，會做得很好」。陳時中說，自己跟林佳龍在過去就有很多聯繫，包含台中治理有很多請益，邊境管理也有充分合作。
陳時中表示，週六選對會宣布要徵召以來，自己收到很多支持者的鼓勵，網路聲量看起來很不錯，但是自己也很清楚，民意如流水，聲量僅一時，接下來還是看參選人與團隊做了多少努力，爭取到更多選民的認同，才能把聲量化成選票，讓我有機會來為台北市民服務。
陳時中說，前幾天，在聲明裡說了「責任來，我就扛」，現在責任來了，「我一定全力以赴」。參選不只為了要贏，更是因為覺得台北市值得更好，「我們有理念、有執行力、也有協調力，更重要的，我們對自己的家園有一份熱情」。
陳時中表示，距離選舉剩下短短幾個月，他一定全力以赴，讓台北市成為首都圈的領頭羊、成為耀眼的世界城市。