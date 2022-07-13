批侯友宜沒雄心！林佳龍自嘲難搞：要創「新的新北認同」

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林佳龍說，新北市是台灣第一大城，有超過400萬的人口，這400萬人口，有許多是來自全國不同縣市，從外地來到北部打拚的子弟，「包括我的家鄉雲林」。新北從過去的台北縣升格後，正在形塑「新的新北認同」，這樣的認同，必須建立在新的驕傲、新的文化、還有全新的志氣上。
「新！」就是一個符號，期待台灣的城市治理、區域發展能夠有新人新氣象。首都圈願景將以雙北雙箭頭，攜手向前走，我與陳時中會互相牽引，攜手創造北北基桃共好的目標，讓北台灣1000萬人口在這樣的願景裡，共同創造幸福的未來。
林佳龍說，新北市的發展缺少的不是地理條件、也不是人文素養。新北缺少的是一份具備雄心壯志的建設藍圖，還有一位有雄心壯志的市長。
林佳龍說，過去他曾經準備要選台北市長，因為認為台北市作為台灣首富之都，是驅動北台灣發展的關鍵城市，很可惜，這幾年功能耗弱，許多建設跟城市的品質也被其它亞洲城市不斷超前。
「我從來不是只從台北市在思考首都圈發展」，台北市跟新北市就像雙引擎，能夠帶動首都圈發展、引領台灣整體發展。一個市長應該有夢想，雙北市長應該要做同一個夢，一個要讓北台灣人口能夠一起幸福的夢。
「我過去以台北做樞紐來思考北台灣願景，都有納入新北市作為雙核心引擎」，現在黨既然徵召自己參選新北市長，那麼自己將帶著更大的動力，要讓新北超越台北。
林佳龍說，非常感謝曾經選過新北市長的蔡英文，感謝蔡英文的信任還有託付，「即便我是這麼難搞，您還是帶著信心把這個重擔交給我，這就是民進黨的精神」，因為民進黨有共同的目標，所以永遠能團結為台灣，尋找為台灣人民做事的機會。謝謝蔡英文的信任。
林佳龍表示，新北市有山有水，北邊有東北海岸的無敵海景，南邊有雪山山脈的高山與森林。東邊是一望無際的太平洋，西邊緊鄰著航向世界的桃園國際機場和台北國際商港。放眼世界，所有的高科技產業都會選擇落腳於風景優美、交通便利、宜居生活的城市。因為年輕人追求的不僅只是高薪，也包括良好的生活環境與隨手可得的戶外活動，相信新北市有這樣的條件。
林佳龍說，未來新北市的新市區要規劃開發，舊市區要翻新改造。新北市長必須要注重美感，在都市的規劃藍圖裡，重視文化的發展，重視生活的品質，重視市民的福利，重視國際的交流。「新的新北認同」要創造的就是新的驕傲、新的文化、還有全新的志氣，這也就是「新北市的志氣」。
林佳龍表示，首都圈願景的12門課，「我會繼續上下去」，但還少了第13門課，那就是新北要選出願意做夢，願意做事，勇敢承擔的新新北市長。因為前面課上了太多，但如果首長不能實現願景，那一切也是空談。
林佳龍說，自己是做事的人，號角響起，「我接受民進黨徵召提名，競選新北市市長。侯友宜市長，請接下我的戰帖，我們期待新北市產業大振興、建設大翻新，2022決戰新北」。