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國民黨提名拚連任澎湖縣長　賴峰偉：持續與陳雙全溝通

▲國民黨今日正式徵召賴峰偉爭取連任澎湖縣長。（圖／文傳會提供）
▲國民黨今日正式徵召賴峰偉爭取連任澎湖縣長。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-07-13 14:48:44

國民黨今（13）日徵召現任澎湖縣長賴峰偉角逐連任，不過，有意參選澎湖縣長的副議長陳雙全不滿憤而退黨，賴峰偉表示，他跟陳雙全的交情也不錯，會持續協調，尋求與陳的合作。

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國民黨下午舉行中常會，會中通過徵召賴峰偉參選澎湖縣長，針對陳雙全不滿黨中央提名過程不公，憤而退黨，秘書長黃健庭也特別在常會說明。

黃健庭說，黨內有兩位非常優秀的同志，分別是現任縣長賴峰偉以及副議長陳雙全表態有意願參選澎湖縣長，兩人各善勝場，實力相當，針對這個狀況，黨中央經過很長時間的協調，並且觀察各方面的民調。

黃健庭指出，黨內在不同時間做了三次民調，非常慎重，希望提出的人選，是有依據，也最具勝選條件，觀察民調，在對戰民進黨主要對手時，賴峰偉仍能勝出。

黃健庭表示，因此在昨日選戰策略會報，針對澎湖做了充分討論，最後達成共識，建議提名現任縣長，特別因為他是現任，過去推動很多建設，希望還有一任的機會，可以完成澎湖的重要建設。

不只澎湖內亂，苗栗縣議長鍾東錦也因為黨沒有提名他，揚言退黨參選，國民黨副秘書長王育敏表示，有關議長覺得黨中央不夠尊重他，這點不符合事實，黨中央跟議長溝通長達3個月之久，期間黨主席朱立倫也與他見面，沒有不尊重的問題。

王育敏說，國民黨已經正式提名謝福弘參選苗栗縣長，縣黨部主委就是要扮演輔選的角色，原本也期待鍾東錦輔選，但鍾多次要參選，甚至還要在黨部對面掛看板，在既有主委無法輔選的情況下，黨中央當然要找到新主委，輔選候選人。

至於嘉義縣方面，王育敏說，他本人沒有參選規劃，黨持續在找合適的人選，也不排除跟無黨籍人士合作。

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