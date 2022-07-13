輪胎行8死慘劇！縱火逆子說話了：原本只想「嚇嚇父親」
新竹市東大路一段正義輪胎行上月15日晚間發生大火，釀成屋主祖孫三代一家11口8死的慘劇，而縱火的屋主二兒子陳彥翔，自己也被火勢與濃煙所傷，在加護病房住院療養近月，今（13）日終於可以製作筆錄。陳彥翔在醫院接受警方偵訊後隨即被移送新竹地檢署，面對大批記者，陳彥翔在鏡頭前不發一語，看起來身形消瘦許多，身上也可見到燒傷留下的痕跡。
回顧本案，輪胎行陳姓屋主向警方表示，二兒子陳彥翔當晚與家人發生口角，出門到加油站買了汽油後，潑灑在室內一樓，之後雙方持續爭吵，陳彥翔就以打火機點燃衛生紙丟在地上，火勢迅速延燒，剛好下樓的2名大人見狀衝回2樓想要救小孩，但不幸全都葬身火場。
警消當天出動各式救災車25輛、165位警義消前往救災，並於凌晨0時30分入屋搜救，陸續將8具遺體移出，死者身分分別為56歲屋主妻子、28歲屋主女兒、34歲大媳婦、28歲二媳婦，以及大兒子的1歲孩童及兇嫌的3歲、6歲及7歲孩子。
據了解，陳彥翔雖坦承自己當天買汽油回家潑灑，但向警方表示自己「只是想嚇嚇父親」，點燃的衛生紙團掉到地方引發火勢是個意外，而之後一發不可收拾，已經無法挽回。陳彥翔的供詞跟當天送醫前的說法相同，強調自己只是作勢嚇唬，不小心才點燃火勢。至於詳細案發經過究竟為何，仍待警方調查釐清。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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