三度進入緊急狀態！斯里蘭卡總統烙跑後　只有1人願繼任

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眼下示威者們高喊著要總統下台的口號闖入官邸，甫上任的總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）表示自己將會在協助下任新政府組織後卸任，以防止權力真空狀態；而稍早被透露已經搭乘軍機抵達馬爾地夫的總統本人，則透過總理與國會議長表示自己願意正式下台，然而倉皇逃離留下千萬現鈔在官邸的他，何時會回到斯里蘭卡完成卸任儀式無人知曉。
根據《BBC》報導，斯里蘭卡憲法規定，總統的辭職決定只有在他正式遞交辭職信給議會議長時才會生效；當地媒體則透露拉賈帕克薩已於7月11日簽署辭職信，但落款處填寫的日期為7月13日，在法律效力上仍有疑慮；對此，示威者們則要求除非拉賈帕克薩通過「書面確認」的形式「完全辭職」，否則是不會停止佔據總統府。
在這樣的情況下，拉賈帕克薩目前依然是斯里蘭卡武裝部隊的最高統帥，擁有可支配的軍事資源，政府亦決定三度宣布全國進入緊急狀態，給予安全部隊逮捕及長時間拘留嫌犯的廣泛權力，此時軍警無須司法監督，並且允許在警力之外部署部隊，維持法律及秩序。
根據軍方消息，拉賈帕克薩本人已經和第一夫人和其他家族成員搭乘軍機逃離出國，降落在馬爾地夫；國會目前預計在20日選出一名議會議長暫代總統之職，完成拉賈帕克薩到2024年下一屆總統大選的職責。目前唯一對此感到興趣的是同樣出身政治世家的反對派領袖普雷馬達沙（Hema Premadasa），然而這是否能滿足斯里蘭卡人要求總統換人當、讓國家走出危機的訴求仍未可知。