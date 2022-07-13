特企／癌友不安無處訴？心腫諮商補助給予支持力量

「我罹癌了該怎麼辦？」、「我的工作和家人又該怎麼辦？」有許多的壓力和擔憂，都是罹癌的病人一直在默默承受的，他們需要更多的支持與協助，因此亞太心理腫瘤學交流基金會自即日起提供「諮商心理門診補助」，與馬偕紀念醫院、國泰綜合醫院、三軍總醫院等全國北中南東地區17間，擁有全國心理腫瘤學專業認證之專家就職的機構合作，提供癌友情緒照顧及諮詢服務，每位癌友一年可申請6次，每次最多補助新台幣1200元，申請手續簡便，鼓勵癌友多加利用。
心理腫瘤學的目的，即是協助患者及家屬，針對癌症不同時期的生理、心理、社會層面，給予支持與治療。現任亞太心理腫瘤學交流基金會董事長同時也是馬偕紀念醫院精神醫學部主任方俊凱指出「癌友的情緒調適穩定，接受癌症治療的效果也會受到明顯的影響。」對癌友來說，疫情的衝擊不僅影響生活，更牽動病情變化，許多癌友因為憂心疫情，不只暫停診療與回診，有心理諮商需求的病友，也因為害怕疫情或因新冠疫情造成的經濟受挫而中斷心理諮商。亞太心理腫瘤學交流基金會為鼓勵癌友「說出口」，讓心中的不安被承接，推動「諮商心理門診補助」，每一位心理腫瘤專家皆經過培訓、臨床診療專業及教學研究，給予癌友心理上的支持與力量，讓癌友不再求助無門、為癌所苦。
基金會自2013年創會以來，積極推廣心理腫瘤學的教育及臨床服務，並給予癌友及家屬心理層面的支持，歡迎各醫療院所加入我們合約機構，一同為癌友努力。除了「諮商心理門診補助」外，也將於111年8月28日（日）於彭園新板館舉行感恩餐會，讓病友與家屬、醫療人員相互交流，敞開心房，釋放抗癌身心壓力，歡迎各界共同響應，與癌友及家屬一同走過罹癌衝擊，共同迎向明日。補助申辦窗口及更多詳細資訊，請上https://www.appoef.org.tw，或致電諮詢。