復興空難唯一生還空姐選議員　黃敬雅：餘生為家鄉打拼

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黃敬雅說，回想起那天，天氣非常寒冷，她和學妹一起服務乘客，事故發生的當下是很快的，像穿越時空一樣、整個身體好像快分裂，飛機墜毀當下她意識清醒，就看到昏暗的機艙和湍急的流水聲，而她整個人是上下顛倒的，卻因為安全帶卡死，無法逃脫，雖然全身疼痛，但她仍用意志力告訴自己「一定要活下去」。
終於，她順利逃脫，並協助部分乘客脫困，但她只能站在基隆河的泥沙中等待救援，所幸有一位救難員大哥一直鼓勵她「救援就快到了、一定要撐下去」，終於，黃敬雅成功脫困，但經歷這場大難，除了身體遭受嚴重的內傷外，也罹患了PTSD（創傷後壓力症候群），平時雖然看起來與常人無異，但內心可能非常痛苦，她沒有辦法走出這場空難，不知道自己活下來的意義是什麼。
黃敬雅表示，她花了很多時間想讓自己好起來，為了家人，她不斷思考人生的意義是什麼？她發現，唯有和苦痛並存，才能發現新的契機，任何的想法都在自己的一念之間，她很慶幸，背後有著家人的關愛，及好的醫生和心理治療師，她希望用自己的故事勉勵許多人，給更多人正面的力量。
黃敬雅認為，「這條命是老天留給她的」，她順利躲過澎湖空難、在南港空難倖存，你永遠不知道意外會在何時降臨，鬼門關走這一遭，她變得更珍惜自己、珍惜活下來的機會、珍惜自己往後的生命，所以她決定為自己、為小孩、為故鄉來打拼。
黃敬雅直言，空難後公司和政府對於勞工職災一直都沒有妥善處理，常常讓她感到求助無門，，尤其是私人企業對於勞工職災傷害更應該要受到保障，而這也是她參選的其中一個原因，希望能夠有更完善的制度，不要讓勞工遇到事情也像她一樣求助無門，另一個原因就是希望協助和她一樣罹患PTSD（創傷後壓力症候群）的人們走出社會，能有更多人接納他們，並強化社會安全網，重視精神醫療衛生領域方面的問題。
黃敬雅指出，在她療傷期間，開啟了她對政治和社會議題的興趣和關注，而有了小孩之後讓她更感受到這一代人的責任，也讓她了解，參與政治是一條最直接的道路，可以改變我們的城市、捍衛我們的家園，所以這次參選她也提出了6大安心政策，會在之後的日子陸續公布，從家長和孩子的角度出發，打造前鎮、小港成為航港經貿城市，「用自己的餘生為我的家鄉打拼」。