悠遊國旅將起跑　 王國材：振興號角已響起

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王國材致詞表示，交通部向行政院爭取了55億元，在尚未開放國際觀光簽證之前，從15日開始推動悠遊國旅專案，鼓勵大家出遊，藉此先練兵、熱身，提供好的服務，帶動整體國旅市場活絡。疫情期間政府投入相當多的觀光相關建設計畫來說，包含已完成16條多元自行車路線優化、推動向山致敬及向海致敬、整建桃園機場南北跑道。現正積極推動6大國際魅力景區、13個風管處基礎建設，也請觀光業在悠遊國旅專案中，提出優質旅程與服務，共同迎接國際觀光客。國旅內需始終是最穩定的市場，必須全力把握，振興觀光的號角已響起。
觀光局表示，有關「團體旅遊補助」，旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1日，且符合至觀光遊樂業、百大經典小鎮等12項景點條件中之2項，即可申請每團2萬元補助。如行程安排至國家綠道、16條多元自行車路線…等8項加碼條件，每項可再補助5,000元，每團最多可加碼1萬元，另若業者安排長天數方案，更可含2例假日。
另外在「國人住宿優惠」方面，為鼓勵民眾利用平日出遊以達到分流的效果，此次規劃提供周日至周四住宿，每人每晚補助800元，民眾若選擇入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章或溫泉標章旅館或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，則適用加碼方案，最高每房每晚可折抵1,300元，民眾可至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網站查詢參與業者名單及活動相關資訊。「觀光遊樂業入園優惠」則是有享3折或更低之入園優惠，方案詳情可至交通部觀光局悠遊國旅補助專區查詢。
觀光局長張錫聰指出，「悠遊國旅補助方案」獲得旅行業、旅宿業及觀光遊樂業的高度肯定，各縣市政府更推出諸多優惠措施要活絡國旅市場，透過方案之執行，將可在國境開放前為觀光產業注入活水。此方案實施期間自7月15日至12月15日或經費用罄為止，預計可帶動約722萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約314億元。
旅行公會全聯會也表示，為共襄盛舉響應政府政策，民眾在悠遊國旅補助期間，參與旅行社團體旅遊，以代收轉付收據即可上網登錄取得抽獎資格，有機會獲得現金獎一萬元等多項獎品。觀光局在今日的記者會中介紹全國北、中、南、東及離島6大魅力景區執行成果，範圍包含了北海岸、東北角、東海岸、日月潭、阿里山及澎湖，為未來迎接國際觀光客奠定基礎。