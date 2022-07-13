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警界高階人事大風吹！32人完整名單曝　首見3線3星女警官

▲新任刑事局長李西河。（圖／警政署提供）
▲新任刑事局長李西河。（圖／警政署提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-13 15:41:35

警政署今（13）日發布人事命令，公佈高階警官人事案的異動結果，共有32位高階警官調任，包括保一總隊長陳永利接任警政署副署長，保三總隊長李西河接任刑事局長。另外鐵路警察局局長廖美鈴榮升警政署警政委員，她是首位3線3星的女性高階警官，32人將統一於7月18日交接到任。

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▲新任警政署副署長陳永利。（圖／警政署提供）
▲新任警政署副署長陳永利。（圖／警政署提供）
警政署表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，警政署副署長等職缺，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定，相關調整如下：

1、警政署保安警察第一總隊總隊長陳永利陞任警政署副署長
2、警政署保安警察第三總隊總隊長李西河陞任警政署刑事警察局局長
3、警政署警政委員陳卿南調任警政署主任秘書
4、警政署警政委員陳耀南調任警政署保安警察第一總隊總隊長
5、警政署保安警察第七總隊總隊長李政曉陞任警政署警政委員
6、警政署鐵路警察局局長廖美鈴陞任警政署警政委員
7、警政署保安警察第六總隊總隊長林水順陞任警政署警政委員
8、警政署保安警察第二總隊總隊長廖訓誠陞任警政署警政委員
9、警政署保安警察第五總隊總隊長薛文容陞任警政署警政委員
10、桃園市政府警察局副局長顏旺盛調任警政署保安警察第二總隊總隊長
11、警政署刑事警察局副局長李文章調任警政署保安警察第三總隊總隊長
12、高雄市政府警察局副局長賈樂吉調任警政署保安警察第五總隊總隊長
13、臺中市政府警察局副局長林國清調任警政署保安警察第六總隊總隊長
14、新北市政府警察局副局長黃勢清調任警政署保安警察第七總隊總隊長
15、臺北市政府警察局副局長陳博珍調任警政署鐵路警察局局長
16、臺北市政府警察局主任秘書林樹徽調任臺北市政府警察局副局長
17、新北市政府警察局督察長張國雄調任新北市政府警察局副局長
18、臺南市政府警察局副局長劉崇智調任新北市政府警察局副局長
19、警政署勤務指揮中心主任沈伯陽調任新北市政府警察局副局長
20、桃園市政府警察局主任秘書廖恆裕調任桃園市政府警察局副局長
21、警政署航空警察局副局長林建宏調任桃園市政府警察局副局長
22、臺中市政府警察局主任秘書高建源調任臺中市政府警察局副局長
23、臺南市政府警察局主任秘書吳敬田調任臺南市政府警察局副局長
24、高雄市政府警察局主任秘書李安淳調任臺南市政府警察局副局長
25、高雄市政府警察局督察長葉明潭調任高雄市政府警察局副局長
26、警政署保安警察第三總隊副總隊長邱紹洲調任警政署刑事警察局副局長
27、警政署國際組組長張錦成調任警政署航空警察局副局長
28、警政署人事室主任張淑芳調任臺北市政府警察局主任秘書
29、警政署後勤組副組長張文瑞調任警政署國際組組長
30、警政署刑事警察局警政監侯東輝調任警政署保安警察第三總隊副總隊長
31、警政署警監督察林志盛調任警政署保安警察第三總隊主任秘書
32、警政署保安警察第三總隊主任秘書李建民調任警政署警監督察（編輯：倪浩軒）

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