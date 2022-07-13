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評柯文哲很努力、但不如預期　陳時中：人民要有更好選擇

▲陳時中表示，柯文哲的執政表現不如預期，而在民主制度下，人民會持續做出更好的選擇。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）
▲陳時中表示，柯文哲的執政表現不如預期，而在民主制度下，人民會持續做出更好的選擇。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-13 16:06:362022-07-13 16:23:48

民進黨今（13）日召開中執會，會中正式通過徵召衛福部長陳時中參選台北市長。有媒體問及，目前民調領先國民黨台北市長參選人蔣萬安4%一事，陳時中表示，民調高高低低，高一點可以激勵團隊繼續向前行，重要的是端出的牛肉是不是符合台北市民、區域治理的需要；至於2014年曾挺柯文哲參選北市是否要道歉？陳時中說，沒有必要，因為柯文哲很努力在做，只是民主機制下，大家要不斷做出更好的選擇。

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▲陳時中正式獲民進黨徵召參選台北市長，目前有民調顯示，其支持度領先對手蔣萬安。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）
▲陳時中正式獲民進黨徵召參選台北市長，目前有民調顯示，其支持度領先對手蔣萬安。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）
被問及民調領先蔣萬安，陳時中表示，大家常講民調高高低低、有來有去，高一點對團隊是激勵，讓大家更有力量往前走，重要的是自己與團隊端出的牛肉是不是符合台北市民、區域治理的需要。

陳時中也說，他的理念是合作才會成功，他一直在想，怎樣能做得更多更好，不是想別人多爛多不好，那些已經沒有意義，現在已經進入選戰時候，太多揶揄跟諷刺是大可不必，要提出什麼、要做什麼才是重要的。

陳時中也說，每次選擇都要負責，民主政治就是如此，自己2014年曾經力挺現任市長柯文哲，但他後來的表現不如大家希望，「如果要為這樣的事情道歉，我覺得也沒有必要」，畢竟柯文哲很努力在做，只是民主機制，大家都想讓城市的未來更好，不斷做出更好的選擇。

▲陳時中與林佳龍扛起民進黨雙北雙箭頭，力拚光復雙北。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）
▲陳時中與林佳龍扛起民進黨雙北雙箭頭，力拚光復雙北。（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）

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