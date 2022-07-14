超殺！全家「隨買跨店取」週年慶　抽海景住宿、豪華露營

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現在為了歡慶全家隨買跨店取週年慶，全家推出這次活動只要「隨買跨店取」單筆消費滿300元就可以參加，而且不限每人抽獎次數，除了祭出海景住宿、豪華露營大獎之外，也推出系列優惠活動，總計有6大超殺優惠。
第一重：天天買一送一起
全家小分子氣泡水、小分子檸檬氣泡水、以及天然水（2.2L）、鹼性離子水等多項產品買一送一，以及蜂蜜檸檬水、古早味紅茶、生茶、金萱茶、四季春青茶等品項買二送一。
第二重：週三還快閃買二送一
熱賣的仙女珍珠醇奶茶在7/13-7/15這三天買二送一，大杯燕麥拿鐵則是在7/20-7/22買二送一。
第三重：周末五六日全盈支付限定優惠
透過全盈支付結帳也有週年慶好康，7/15-7/17大冰嘉明拿鐵買二送一、7/22-7/24酷繽沙買二送一(口味不限)，另外連續兩週五六日OREO捲心酥跟天然水買一送一的優惠。
第四重：囤貨必搶75折
林鳳營鮮乳系列也祭出破盤價20入1499元。
第五重：明星雪糕飲品6折
夏天到了飲品、冰品絕對是不可少，這波活動也是折扣滿滿，初鹿水果冰沙6入349優惠之外，義美鮮奶茶、光泉濃豆漿等，甚至人氣網紅古娃娃系列雪糕等商品也有優惠。
第六重：中元限定澎湃組299元
另外提前為中元節準備，全家隨買跨店取週年慶活動也推出5種澎湃組合均一價299元。
機會難得，想要體驗海景住宿或是豪華露營的民眾，還得手刀參與這次活動，不僅買到優惠又能有機會抽大獎，可以說是雙重收穫！
活動各品項、限購組數，請依實際購買畫面為主。
全家便利商店-隨買跨店取https://nevent.family.com.tw/anniversarybuy5th/