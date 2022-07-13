Mister Donut「蜂蜜牛奶、咖啡」買1送1、甜甜圈買6送3
喜愛蜂蜜口味的消費者有福了，今年Mister Donut首次和蜜蜂工坊合推「蜂meets檸檬季」，一口氣推出7款聯名甜甜圈，還有蜂蜜牛奶、蜂蜜檸檬飲等新品。為了吸引民眾嘗鮮，甜甜圈新品今（13）日起買6送3，指定飲品也同步買一送一。
Mister Donut和蜜蜂工坊聯名，推出4款蜂蜜系列波堤，以及蜂蜜口味的歐菲香、法蘭奇、天使巧貝各1款，共7款甜甜圈新品；飲品部份則有兩款蜂蜜與鮮乳、檸檬特調的飲品，包括蜂蜜搭配鮮乳的「蜂蜜牛奶」，以及搭配搭配屏東檸檬原汁的「蜂蜜檸檬飲」。除此之外，西西里檸檬珈琲也強勢回歸。
為了慶祝新品上市，今（13）日起至7月17日一連五天，任選9個甜甜圈，其中只要包含一款蜜蜂工坊聯名甜甜圈，就可享3個免費，等於是甜甜圈買6送3，7-ELEVEN店中店、外送外賣及預訂服務不適用優惠。飲品更優惠，活動期間3款指定飲品（蜂蜜牛奶、蜂蜜檸檬飲、西西里檸檬珈琲）皆享買一送一，門市庫存售完為止。
7-ELEVEN則自明（14）日起在OPENPOINT行動隨時取推出茶品咖啡優惠，一連九天CITY系列指定飲品買7送3，包含大杯冰燕麥拿鐵、冰皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵任選、冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任選、完熟蘋果咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡任選、現萃茶經典純奶茶、現萃茶完熟蘋果冰茶等，相當於原價打7折。