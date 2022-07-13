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Mister Donut「蜂蜜牛奶、咖啡」買1送1、甜甜圈買6送3

▲Mister Donu和蜜蜂工坊聯名，限時五天蜂蜜牛奶M買一送一，平均單杯35元。（圖／業者提供）
▲Mister Donu和蜜蜂工坊聯名，限時五天蜂蜜牛奶M買一送一，平均單杯35元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-13 16:26:062022-07-13 17:07:36

喜愛蜂蜜口味的消費者有福了，今年Mister Donut首次和蜜蜂工坊合推「蜂meets檸檬季」，一口氣推出7款聯名甜甜圈，還有蜂蜜牛奶、蜂蜜檸檬飲等新品。為了吸引民眾嘗鮮，甜甜圈新品今（13）日起買6送3，指定飲品也同步買一送一。

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Mister Donut和蜜蜂工坊聯名，推出4款蜂蜜系列波堤，以及蜂蜜口味的歐菲香、法蘭奇、天使巧貝各1款，共7款甜甜圈新品；飲品部份則有兩款蜂蜜與鮮乳、檸檬特調的飲品，包括蜂蜜搭配鮮乳的「蜂蜜牛奶」，以及搭配搭配屏東檸檬原汁的「蜂蜜檸檬飲」。除此之外，西西里檸檬珈琲也強勢回歸。

▲Mister Donut首次和蜜蜂工坊合推「蜂meets檸檬季」。（圖／業者提供）
▲Mister Donut首次和蜜蜂工坊合推「蜂meets檸檬季」。（圖／業者提供）
為了慶祝新品上市，今（13）日起至7月17日一連五天，任選9個甜甜圈，其中只要包含一款蜜蜂工坊聯名甜甜圈，就可享3個免費，等於是甜甜圈買6送3，7-ELEVEN店中店、外送外賣及預訂服務不適用優惠。飲品更優惠，活動期間3款指定飲品（蜂蜜牛奶、蜂蜜檸檬飲、西西里檸檬珈琲）皆享買一送一，門市庫存售完為止。

▲甜甜圈買6送3，需包含一款蜂蜜甜甜圈，圖為蜜蜂漾波堤50元。（圖／Mister Donut提供）
▲甜甜圈買6送3，需包含一款蜂蜜甜甜圈，圖為蜜蜂漾波堤50元。（圖／Mister Donut提供）
7-ELEVEN則自明（14）日起在OPENPOINT行動隨時取推出茶品咖啡優惠，一連九天CITY系列指定飲品買7送3，包含大杯冰燕麥拿鐵、冰皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵任選、冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任選、完熟蘋果咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡任選、現萃茶經典純奶茶、現萃茶完熟蘋果冰茶等，相當於原價打7折。

▲7-11行動隨時取自7月14日起，CITY系列指定飲品買7送3，相當於7折優惠。（圖／業者提供）
▲7-11行動隨時取自7月14日起，CITY系列指定飲品買7送3，相當於7折優惠。（圖／業者提供）

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