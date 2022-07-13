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45年陽明山老別墅3.8億成交！雙北豪墅「這族群」最愛

▲新店青山鎮別墅有大庭院，吸引不少菁英客層。（圖／台灣房屋提供）
▲新店青山鎮別墅有大庭院，吸引不少菁英客層。（圖／台灣房屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-13 16:47:32

疫情之下，獨門獨戶的透天別墅似乎很受到買方青睞，連老別墅都翻兩番！根據最新實價揭露，陽明山今年出現第2筆億元級別墅交易，位於永公路296巷的一處45年3層樓別墅，建坪457坪，地坪1207坪，土地使用分區為保護區，4月成交總價3.8億元，買家為「大無畏國際開發」。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，陽明山別墅區因為許多土地屬於限建保護區，因此新的透天別墅有限，而許多早年的別墅雖然看似屋齡已高，不過其中不乏早已重建裝修，內部頗為現代化，且最吸引人的除了遼闊山間視野，還包括所持有的土地持份大，頗適合半退休狀態的高 資產族購置作為度假宅之用。

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台灣房屋集團趨勢中心觀察雙北市的山區別墅，今年成交總價1億元以上的別墅共有3筆，包括陽明山莊頂路別墅，總價約1.6億元；新北新店豪墅聚落的大台北華城，「青山鎮」4層樓別墅在4月以1.08億元成交，買家為「尼盛投資」，前屋主持有8年轉售還小幅增值約800萬元。

張旭嵐指出，陽明山和新店華城是大台北地區最著名的兩大頂級別墅區，早年對於許多企業主而言，擁有山區度假別墅是一種財力和生活品味象徵，不過近年大多數的豪宅社區提供豐富又豪華的公設，以及五星飯店級的服務，也讓高資產族逐漸轉向蒐集市區頂級豪宅，因此豪華別墅交易量不如往年。

台灣房屋華城特許加盟店店長蔡志成表示，「青山鎮」雖然在新店山區，不過開車不到五分鐘就可以到碧潭橋，且可連結北二高、信義快速道路，所以可謂離塵不離囂，因為有警衛崗哨把關，具有高度隱密性，吸引中小企業主和藝人自住使用，不少康橋國際學校的家長為子女就學而置產，也形成一個菁英聚落。今年或許因為股災，帶看量不如以往，但還是有鍾情獨棟別墅，渴望大片庭院綠地度假宅的客層。

第一建經研究中心副理張菱育指出，過去以私法人購置不動產，大多是為了節稅、資產配置之用，將來若以股權分配的方式出脫，或是移轉給子女，可節省土增稅，因此以法人名義購買不動產，會比起自然人更能彈性運用。不過房地合一稅2.0已將私法人短期交易調高至35%、45%，且央行打炒房對於私法人購置住宅貸款，降至4成，還無寬限期，這些政策對於短期買賣的公司會有所影響，但是對於有長期經營、資產配置需求的客群來說，影響較輕，若有遇到合適標的，仍會選擇進場購置。

 

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