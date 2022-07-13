45年陽明山老別墅3.8億成交！雙北豪墅「這族群」最愛

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張旭嵐指出，陽明山和新店華城是大台北地區最著名的兩大頂級別墅區，早年對於許多企業主而言，擁有山區度假別墅是一種財力和生活品味象徵，不過近年大多數的豪宅社區提供豐富又豪華的公設，以及五星飯店級的服務，也讓高資產族逐漸轉向蒐集市區頂級豪宅，因此豪華別墅交易量不如往年。
台灣房屋華城特許加盟店店長蔡志成表示，「青山鎮」雖然在新店山區，不過開車不到五分鐘就可以到碧潭橋，且可連結北二高、信義快速道路，所以可謂離塵不離囂，因為有警衛崗哨把關，具有高度隱密性，吸引中小企業主和藝人自住使用，不少康橋國際學校的家長為子女就學而置產，也形成一個菁英聚落。今年或許因為股災，帶看量不如以往，但還是有鍾情獨棟別墅，渴望大片庭院綠地度假宅的客層。
第一建經研究中心副理張菱育指出，過去以私法人購置不動產，大多是為了節稅、資產配置之用，將來若以股權分配的方式出脫，或是移轉給子女，可節省土增稅，因此以法人名義購買不動產，會比起自然人更能彈性運用。不過房地合一稅2.0已將私法人短期交易調高至35%、45%，且央行打炒房對於私法人購置住宅貸款，降至4成，還無寬限期，這些政策對於短期買賣的公司會有所影響，但是對於有長期經營、資產配置需求的客群來說，影響較輕，若有遇到合適標的，仍會選擇進場購置。