凍漲電價排除幼托園所 立委代鳴不平爭取比照國教

電價調漲於7月1日上路，平均漲幅達8.4%。儘管政府宣布高中以下學校及六大類民生產業不調漲，但幼托園所卻被排除在凍漲名單外，引來不滿抗議聲，並向立法委員黃國書陳情。今日，黃國書召開記者會向教育部及經濟部喊話，爭取幼教比照國教凍漲電價！





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黃國書表示，今年電費漲幅超乎預期，不僅讓通膨壓力雪上加霜，對受疫情衝擊產業更是沉重打擊。政府考量內需產業須從疫情復甦，宣布六類產業及高中以下學校不調漲，卻獨漏幼托園所，讓人無法理解。

黃國書強調，幼兒教育是國教向下延伸的「類國民教育」，不應被排除在外。且近兩年幼兒園多次配合政府政策性停課，退費損失相當慘重，是受疫情影響產業之一，呼籲經濟部凍漲電價應納入幼托園所。

黃國書表示，政府為擴大平價教保服務，與私立幼兒園合作推動「準公共教保服務」，簽約幼兒園收費數額及項目無法任意調整，政府調漲電價，準公共幼兒園僅能自行吸收，對於園所營運將造成沉重負擔。他並要求教育部應盤點幼教困境，協助向經濟部溝通，並研議議補助措施，協助幼托園度過難關

台中市幼兒教育暨福利協會創會理事長王超敏表示，幼兒園同是教育部主管的高中以下學校，是正式的學前教育，是2-6歲小小孩的學校，難道比較不需要使用電燈和吹冷氣嗎？而且托嬰中心要照顧0-2歲的嬰幼兒，更應受到保護和重視！

同為幼教福利協會的何瑞乾理事長和托嬰聯盟協會的林逸蓁理事長也說，幼兒園和托嬰中心受疫情影響必須停課並按規定辦理退費，也承受相當程度的受災損失，未獲任何補助就算了，連凍漲電費都沒份真是太不公平了！

教育部國教署學前教育組王慧秋組長表示，電價的主責單位是經濟部和台電，目前皆以學制為概念，以是不是學校為考量，所以高中、國中和國小都在範圍內。而幼兒園雖然不是學校，但學齡前教育屬「類國民教育」，所以教育部也期盼經濟部將私立幼兒園和托嬰中心也納入這次的凍漲範圍內。











