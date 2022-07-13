疫情衝擊百年老店　桃客賣地苦撐亟盼政府協助

今年疫情擴散衝擊許多行業，身為桃園民眾公共運輸龍頭的桃園汽車客運公司也遭受重創。桃客董事長任季男表示，從民國108年每天平均8萬多人載運量，至今年五月份單月只剩3萬多人，已接近「腰斬再腰斬」的慘狀！對目前員工高達800多人的桃客而言，經營每下愈況不難想像，企盼政府能予以更多協助渡過難關!





我是廣告 請繼續往下閱讀