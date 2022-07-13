疫情衝擊百年老店　桃客賣地苦撐亟盼政府協助

今年疫情擴散衝擊許多行業，身為桃園民眾公共運輸龍頭的桃園汽車客運公司也遭受重創。桃客董事長任季男表示，從民國108年每天平均8萬多人載運量，至今年五月份單月只剩3萬多人，已接近「腰斬再腰斬」的慘狀！對目前員工高達800多人的桃客而言，經營每下愈況不難想像，企盼政府能予以更多協助渡過難關!
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桃園客運創立迄今已快滿120年了，任季男表示，民國前8年(西元1904年「桃崁輕便鐵道會社」創立，是桃園地區第一家純以交通營運為目的民營輕便軌道會社)，期間不斷成長、轉型，歷經了「桃園輕便鐵道公司」、「桃園軌道株式會社」，1943年5月專營汽車客運後，又經歷了「桃園交通株式會社」、「桃園交通股份有限公司」，於1947年更名為「桃園汽車客運股份有限公司」，迄今已有119年的歷史了。
任季男表示，隨疫情不斷干擾下，公司早在三年前就已經出現虧損，靠著賣掉一塊霄里的土地暫渡難關，但隨疫情擴散下光是今年5月份就又虧損兩千七百多萬元，雖然桃園市府與公路總局很支持並提供補助，但因疫情造成許多人不敢搭公共運輸工具，加上班次減少、收入短少..等因素，公司短期內難以回復到疫情前的108年水準。
任季男說，桃客近年由於受COVID-19疫情影響，上班族居家辦公、學生停課等因素，公司載客量已大幅下滑，統計今年5月份平均每日載客量為37,607人次，較110年12月63,846人次下降約41％、較108年11月疫情前87,261人次更減少了約57％，許多民眾害怕在半密閉的車廂裡染疫，多會選擇使用個人交通工具騎乘汽、機車，長期下來已嚴重衝擊客運經營。
任季男說，今年上半年更因疫情嚴峻，但感謝市府為留住因疫情減班，導致收入減少的駕駛安心就業，除每月給予駕駛每人4,000元津貼補助，並要求業者自每月運價差額補貼款中勻撥駕駛每人2,000元，另再次檢討於5-10月份，依市區公車車輛數核撥業者每月每車1萬元之紓困補助，補助金額為六都之中最多，對業者照顧駕駛、員工與緩解虧損上提供了莫大的幫助，但是因虧損實在嚴重，公司正積極爭取下半年振興相關補助。