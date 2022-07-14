確診後預防長新冠怎麼吃？國外研究2種食物最重要

我是廣告 請繼續往下閱讀
長新冠確切的症狀還很難定義，目前在衛福部的統計資料顯示，經常出現的不適有疲倦(53.1%)、喘(22.9-43.4%)、關節痛(27.3%)、胸痛(21.7%)、咳嗽(15.4%)、嗅味覺異常(13.1%)等症狀。而在國外研究還有像是「腦霧」記憶力和注意力變差、腸胃道問題、失眠、睡眠障礙、焦慮、耳鳴、耳痛、皮膚出疹，上述新冠後遺症的狀況可能會持續超過4週或是數月，有時甚至會消失又再度出現，對於每個人的影響都不一樣。
這些人容易得到「長新冠」
在國外的研究顯示，容易得到長新冠的族群包括未接種疫苗者、原本就有慢性健康問題，以及肥胖、慢性病及染疫後中重症患者等有會有較高比例出現長新冠問題。美國CDC呼籲，無論是健康族群，還是有慢性病的人，還是應盡量接種疫苗，降低染疫後的症狀與重症機率。而面對已經出現長新冠問題的人，英國的營養師學會也提出兩點飲食上的建議，幫助改善持續性的不適症狀。
第一點：Omega-3地中海飲食
攝取足夠的Omega-3不飽和脂肪酸能幫助改善長新冠症狀，而地中海飲食的原則中蛋白質來源是重點，首先要減少紅肉的攝取，改以乳、蛋、豆類以及魚肉、白肉，魚肉富含優質的Omega-3，其中的DHA與EPA，更具有抗發炎、抗氧化的作用，如果每週未能吃到2份以上的魚類，也能透過魚油補充來確保足量Omega-3。同時攝取大量的蔬果，補充足夠的礦物質、維生素，確保有充分的纖維素。不過現代人多外食，要能均衡飲食實屬困難，補充高濃度魚油則成為有效率又方便的補充方式。
魚油具有抗發炎、調節免疫功能，專科醫師楊智鈞建議，在挑選上建議高濃度至少84%以上，市售有 97.7%，且有德國大廠專利萃取技術、rTG形式魚油較好吸收，同時為了保證吃進去的安全性，國內外獲獎認證保證功效，IFOS五星認證、世界頂級特金獎、 SNQ國家品質標章認證，小型魚萃取高純度小顆粒好補充，更具有保障。
第二點：維生素D補充
此外，國內外都有觀察到長新冠經常出現骨關節、肌肉疼痛的症狀，對此，「維生素D」是特別被英國營養師學會提出建議補充的保健品，因維生素D是參與免疫調控、骨骼、肌肉、神經健康的重要成份，英國營養師學會建議成年人每天攝取標準最低為10mg或400IU以上，台灣衛福部標準，每日補充上限為2000IU。
維生素D可藉由曬太陽自行合成，又稱為陽光營養素，但民眾普遍光照時間不足，若確診需要居家休養，光照更短，自然會讓體內維生素D缺乏。常見的形式有維生素D2和維生素D3，動物性維生素D3每單位原料攝取到的維生素D較多，且在維持體內維生素D濃度穩定度更有效率。
另外，維生素D具備增加保護力，調節生理機能，幫助打下健康基礎的關鍵，同時也可用於病後補養。陳哲信醫師表示維生素D是脂溶性維生素，建議可以在飯後補充增加吸收，以高濃度的維生素D3、高單位達800IU的維生素D加強保養。特別提醒，維生素D在體內的含量會隨著參與的代謝功能使用而降低，所以斷斷續續補充效果將大打折扣，唯有「定時攝取、多曬太陽」才能維持體內維生素D濃度與健康狀態。
延伸閱讀：
市售魚油推薦與比較，高濃度深海魚油品牌挑選5大要點！
維生素D怎麼挑？ 專家揭4重點，市售5大維生素D品牌推薦與比較