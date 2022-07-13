國美館、大毅老爺聯名推「月盒」 精緻禮品多了藝術味

距離中秋節尚有2個月，國立臺灣美術館與大毅老爺行旅跨界聯名，並結合藝術家席德進抽象畫作品，推出凝聚東方情懷的中秋禮盒「月盒」，內含濾掛咖啡及五款西式甜點，全部採用在地食材與咖啡豆創作，將東方文創味與西方糕點融合成一份醇厚禮數，成為中秋贈禮不一樣選項，七月底前預購可享早鳥優惠。





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國立臺灣美術館與台中大毅老爺行旅攜手推出的中秋禮盒「月盒」，是以藝術家席德進的抽象畫No.100作品為體，取畫中的那抹湛藍為夜空，明亮的豔紅裡高掛的圓月相輝映，做為「月盒」包裝禮盒，不僅增添東方懷懷的精緻，也讓大師作品藉由節慶走入每一個家庭中。





「月盒」禮盒內有五款不同口味的西式甜點，以及極品莊園咖啡濾掛組，加入臺灣自產果實風味，注入豐饒的在地精神。五款糕點中有法國宮廷點心「達克瓦茲」，將產自南投古法煉製的黑糖與茶香混合，為秋日帶來甜美的滋味。「柑橘巧克力布朗尼」來自東勢椪柑的橙香被包裹在濃郁可可內，馥郁甜蜜口感油然而至。





▲國立臺灣美術館與大毅老爺行旅跨界聯名，並結合藝術家席德進抽象畫作品，推出凝聚東方情懷的中秋禮盒「月盒」。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.13)

此外，「洛神磅蛋糕」以東部山中的紅寶石洛神融入蛋糕裡，初入口的酸與緊追其後的甘甜，口感層次更顯豐富。「金桔瑪德蓮」選用來自宜蘭顆顆飽滿的金桔果實，酸甜有致的風味令人難忘。





除了經典糕點外，禮盒中還有兩種不同口味的曲奇餅乾，不論是在舌尖綻放的紅茶香氣，或是恣意挑動著味蕾的咖啡風味，入口即化的細緻酥香，值得細細品味。禮盒中任一款甜點，搭配臺灣自產的濾掛式極品莊園咖啡，緩緩滴落的黑金，空氣瀰漫的除了咖啡香，更有專屬於台灣土地的人情味。





國立臺灣美術館致力將藝術帶入日常中，大毅老爺行旅則以「旅店中的美術館」為核心，殊途同歸理念，促成跨界聯名推出這份凝聚東方情懷與藝術表現的精緻之禮「月盒」中秋禮盒。7月31日以前預購享早鳥優惠價，請洽台中大毅老爺行旅04-3702-898，大宗訂購另有優惠。



