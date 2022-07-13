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首座銀髮人才服務據點揭幕 助中高齡者再創職涯第二春

▲台中市首座銀髮人才服務據點今日揭幕，副市長令狐榮達鼓勵中高齡者善加利用，再創職涯第二春。（圖／市府提供）
▲台中市首座銀髮人才服務據點今日揭幕，副市長令狐榮達鼓勵中高齡者善加利用，再創職涯第二春。（圖／市府提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-07-13 19:00:34

台中市首座銀髮人才服務據點今日揭牌成立，副市長令狐榮達表示，現今少子化及高齡化發展趨勢下，善用退休銀髮長者再度加入職場，將是未來趨勢！銀髮人才據點的成立，將透過專業人員提供客製化徵才活動與服務，協助55歲以上求職者與企業就業媒合，為中高齡市民再創職涯第二春。

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市府勞工局今日舉行台中市銀髮人才服務據點揭牌典禮，並邀請矽品精密、全家便店、遠百（愛買）、青松健康公司現場設攤徵才，提供逾500個工作機會，吸引近百人次投遞履歷，開張首日，生意興隆。

令狐副市長指出，行政院主計處最新調查， 台中市平均失業率3.9% ，為六都最低，勞動參與率60.1%，更創下縣市合併後新高。目前，台中市55歲以上勞動力人口計有22.7萬人，占總勞動力人口的15.6%，較107年增加2.7%，中高齡勞動人口逐年增加已是未來趨勢。

令狐副市長表示，市府今年推動中高齡人力資源再運用獎勵方案，加碼事業單位「僱用獎助獎勵金」、「繼續僱用高齡者獎勵金」，並首創中高齡求職者「就業獎勵金」，獎勵最長6個月，最高可領18,000元獎勵金，事業單位及中高齡朋友，可以善用銀髮據點與市府就業服務資源。

勞工局表示，銀髮員工的工作經驗豐富，向心力高，工作態度佳，豐富的人生經驗，使他們具有較強的溝通協調能力，這些都是其就業優勢，透過銀髮據點成立，將由輔導員提供一對一諮詢，從評估就業需求、職業能力與職涯志向，再到協助就業準備及就業媒合，幫助銀髮退休者結合興趣與能力，規劃第二職涯方向；此外也針對企業端提供求才諮詢、職缺開發與合作辦理職場體驗、培力訓練課程及客製化徵才服務。

銀髮人才服務據點設置在台中市東區勞工服務中心一樓（仁和路362-1號），服務時間為週一至週五上午8時至下午5時，電話04-22808378。更多訊息請至台中市就業服務處網站（https://www.eso.taichung.gov.tw/）查詢

 

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