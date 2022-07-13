《咒》陸網評分墜崖式下跌！高英軒嗆：連晦氣都不是正版
由柯孟融導演的恐怖電影《咒》，以偽紀錄片模式拍攝，製造超逼真的真實感，讓觀眾尖叫聲連連，在台灣創下破億票房紀錄，8日在Netflix平台獨家上線，迅速登上台灣、日本排行榜冠軍，更創紀錄成為第一部擠進Netflix全球前10的台灣電影。不過，《咒》超洗腦的詛咒語，帶來沉浸式的觀影感受，讓中國觀眾不適應，氣得大罵「真晦氣」，主演的高英軒也不客氣回嗆！
中國地區並無法使用Netflix平台，但自電影《咒》上線後，在豆瓣平台上卻已有評價8.7分，隨著討論熱度升高，許多受到驚嚇的影迷，感受到被詛咒的滿滿惡意，紛紛刷了一星評論，讓分數快速掉到6.8，話題一度登上微博熱搜。由於《咒》並未在大陸上映，因此網友推測他們可能是觀看盜版。
而《咒》的男配角高英軒在劇中戲分不多，表現卻非常亮眼，甫獲得台北電影節最佳男配角獎肯定，是他從影多年來的一個里程碑，在台上強忍淚水的感言感動現場。對於中國影迷刻意打低分，他在微博上也不忍了，發文暗酸「如果你覺得晦氣，那我又怎可能霸氣加好運？放心，不是看正版的，連晦氣都不是正版的。上熱搜倒是頗愉快！」獲得粉絲力挺，附和「以前看《貞子》怎麼不刷負評！」、「笑吐了，連晦氣都不是正版的」、「你的視野決定你的現實」。