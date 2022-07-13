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《咒》陸網評分墜崖式下跌！高英軒嗆：連晦氣都不是正版

▲高英軒逆風翻牌奪下最佳男配角。（圖／記者林調遜攝）
▲高英軒逆風翻牌奪下最佳男配角。（圖／記者林調遜攝）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-13 19:18:30

由柯孟融導演的恐怖電影《咒》，以偽紀錄片模式拍攝，製造超逼真的真實感，讓觀眾尖叫聲連連，在台灣創下破億票房紀錄，8日在Netflix平台獨家上線，迅速登上台灣、日本排行榜冠軍，更創紀錄成為第一部擠進Netflix全球前10的台灣電影。不過，《咒》超洗腦的詛咒語，帶來沉浸式的觀影感受，讓中國觀眾不適應，氣得大罵「真晦氣」，主演的高英軒也不客氣回嗆！

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▲女主角蔡亘晏、男主角高英軒皆表示《咒》是一部讓他們很驕傲的作品，能成為這部電影的演員真的很幸福。（圖／牽猴子）
▲女主角蔡亘晏、男主角高英軒皆表示《咒》是一部讓他們很驕傲的作品，能成為這部電影的演員真的很幸福。（圖／牽猴子）
中國地區並無法使用Netflix平台，但自電影《咒》上線後，在豆瓣平台上卻已有評價8.7分，隨著討論熱度升高，許多受到驚嚇的影迷，感受到被詛咒的滿滿惡意，紛紛刷了一星評論，讓分數快速掉到6.8，話題一度登上微博熱搜。由於《咒》並未在大陸上映，因此網友推測他們可能是觀看盜版。

▲《咒》導演柯孟融（右）和男主角高英軒（左）比電影中的教徒手勢。（圖／牽猴子）
▲《咒》導演柯孟融（右）和男主角高英軒（左）比電影中的教徒手勢。（圖／牽猴子）
而《咒》的男配角高英軒在劇中戲分不多，表現卻非常亮眼，甫獲得台北電影節最佳男配角獎肯定，是他從影多年來的一個里程碑，在台上強忍淚水的感言感動現場。對於中國影迷刻意打低分，他在微博上也不忍了，發文暗酸「如果你覺得晦氣，那我又怎可能霸氣加好運？放心，不是看正版的，連晦氣都不是正版的。上熱搜倒是頗愉快！」獲得粉絲力挺，附和「以前看《貞子》怎麼不刷負評！」、「笑吐了，連晦氣都不是正版的」、「你的視野決定你的現實」。

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