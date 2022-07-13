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國際生活藝術組織台灣辦事處　推出跨國參與式藝術計畫

▲善用線上會議的優勢特質，推出社會參與式藝術的跨國專業交流計畫。（圖／國際生活藝術組織台灣辦事處）
▲善用線上會議的優勢特質，推出社會參與式藝術的跨國專業交流計畫。（圖／國際生活藝術組織台灣辦事處）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-13 19:30:12

以促進台灣與東南亞的文化交流、人才培育及跨區域的合作為核心任務的國際生活藝術組織台灣辦事處，在全球都受疫情衝擊的情況下，促進及引動跨區、跨文化交流的能量不減，更善用線上模式的優勢特質，推出社會參與式藝術的跨國專業交流計畫，即日起開放來自台灣、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國及越南的藝文工作者申請參與計畫，讓跨國交流不斷線，專業工作者透過知識共享及互為專業顧問，形成台灣與東南亞夥伴的藝文實戰知識網絡。

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社會參與式藝術的論述及方法，在台灣的藝術領域，近年累積匯聚了極大的社會參與及實踐的能量，包括來自政府文化政策的支持、藝術家投入的實踐和非藝術社群的參與，累積許多藝術介入社會議題、進入不同社群的文化影響力。

辦事處觀察到不僅是台灣，柬埔寨、寮國、緬甸、泰國及越南，在不同的文化背景或地方脈絡下，亦有相似與相異的藝術參與社會的經驗，藝文工作者進行多田野調查、邀請與引導地方社群參與藝術的發展與創作，共同發展涉入社會議題的藝術方案，在藝術的社會實踐中面臨的挑戰，也磨鍊出藝文工作者的實戰知識與技巧。辦事處規劃以交換專業實戰知識方法的跨國交流計畫，採取公開甄選的方式，並提供獲選者獎助金，以支持藝文專業工作者的進階學習。

專業交流計畫有三個主題，最後以三個小組的形式進行專業交流，每一組搭配有專業經驗豐富的引導人(Peer-Facilitator)，設計與支持小組的專業交流，分別是來自台灣的表演藝術製作人貢幼頴，柬埔寨的藝術創作者Vatey TAN、藝術節慶策展人Sinta WIBOWO，以及馬來西亞的都市發展及社會企業工作者Joanne MUN，此計畫以英文進行，以實際案例作為討論的素材。欲參與計畫甄選者，請參考相關資訊（甄選申請截止日：7月17日）：https://www.mekongculturalhub.org/news/2022/06/professional-exchange-program-2022-open-call-for-participation/

計畫最後將於大型活動平台「Meeting Point：亞洲的藝術與社會」上發表，與來自亞洲各地的觀眾，分享跨國專業交流的經驗和啟發。Meeting Point是國際生活藝術組織台灣辦事處，在2021年首度辦理的大型活動平台，讓亞洲的藝文工作者在此發表各項計畫與成果，是一個支持與擴大亞洲文化聲量的平台，今年將於10月再度盛大辦理，包括與台灣亞洲交流基金會合作的「開幕焦點論壇」，辦事處主辦的「線上主題研討會」、同步在十三個亞洲國家發生的十五個「亞洲在地串連」實體活動，以及「亞洲-亞洲系列」的線上發表。Meeting Point活動將陸續公告（https://www.mekongculturalhub.org/news/2022/04/meeting-point-2022/）。

國際生活藝術組織台灣辦事處持續促進台灣與東南亞的文化交流、人才培育及跨區域的合作，也將累積的網絡及能量，拓展為以亞洲為訴求的平台，讓台灣及東南亞的藝文夥伴，面向更大的交流與發聲的對象和場域。

▲探討社會參與式藝術的工作倫理的主題，小組專業交流討論的引導人為來自台灣的表演藝術製作人及策展人貢幼頴。（圖／國際生活藝術組織台灣辦事處提供）
▲探討社會參與式藝術的工作倫理的主題，小組專業交流討論的引導人為來自台灣的表演藝術製作人及策展人貢幼頴。（圖／國際生活藝術組織台灣辦事處提供）
▲探討如何設計適合非藝術社群參與的工作坊的主題，小組專業交流討論的引導人為來自柬埔寨的藝術家Vatey TAN和藝術節慶策展人Sinta WIBOWO。（圖／國際生活藝術組織台灣辦事處）
▲探討如何設計適合非藝術社群參與的工作坊的主題，小組專業交流討論的引導人為來自柬埔寨的藝術家Vatey TAN和藝術節慶策展人Sinta WIBOWO。（圖／國際生活藝術組織台灣辦事處）
▲探討社會參與式的藝術專案的策劃與管理，小組專業交流討論的引導人為來自馬來西亞的都市規劃師及社會企業工作者Joanne MUN。（圖／國際生活藝術組織台灣辦事處）
▲探討社會參與式的藝術專案的策劃與管理，小組專業交流討論的引導人為來自馬來西亞的都市規劃師及社會企業工作者Joanne MUN。（圖／國際生活藝術組織台灣辦事處）

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