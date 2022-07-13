國際生活藝術組織台灣辦事處　推出跨國參與式藝術計畫

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辦事處觀察到不僅是台灣，柬埔寨、寮國、緬甸、泰國及越南，在不同的文化背景或地方脈絡下，亦有相似與相異的藝術參與社會的經驗，藝文工作者進行多田野調查、邀請與引導地方社群參與藝術的發展與創作，共同發展涉入社會議題的藝術方案，在藝術的社會實踐中面臨的挑戰，也磨鍊出藝文工作者的實戰知識與技巧。辦事處規劃以交換專業實戰知識方法的跨國交流計畫，採取公開甄選的方式，並提供獲選者獎助金，以支持藝文專業工作者的進階學習。
專業交流計畫有三個主題，最後以三個小組的形式進行專業交流，每一組搭配有專業經驗豐富的引導人(Peer-Facilitator)，設計與支持小組的專業交流，分別是來自台灣的表演藝術製作人貢幼頴，柬埔寨的藝術創作者Vatey TAN、藝術節慶策展人Sinta WIBOWO，以及馬來西亞的都市發展及社會企業工作者Joanne MUN，此計畫以英文進行，以實際案例作為討論的素材。欲參與計畫甄選者，請參考相關資訊（甄選申請截止日：7月17日）：https://www.mekongculturalhub.org/news/2022/06/professional-exchange-program-2022-open-call-for-participation/ 。
計畫最後將於大型活動平台「Meeting Point：亞洲的藝術與社會」上發表，與來自亞洲各地的觀眾，分享跨國專業交流的經驗和啟發。Meeting Point是國際生活藝術組織台灣辦事處，在2021年首度辦理的大型活動平台，讓亞洲的藝文工作者在此發表各項計畫與成果，是一個支持與擴大亞洲文化聲量的平台，今年將於10月再度盛大辦理，包括與台灣亞洲交流基金會合作的「開幕焦點論壇」，辦事處主辦的「線上主題研討會」、同步在十三個亞洲國家發生的十五個「亞洲在地串連」實體活動，以及「亞洲-亞洲系列」的線上發表。Meeting Point活動將陸續公告（https://www.mekongculturalhub.org/news/2022/04/meeting-point-2022/）。
國際生活藝術組織台灣辦事處持續促進台灣與東南亞的文化交流、人才培育及跨區域的合作，也將累積的網絡及能量，拓展為以亞洲為訴求的平台，讓台灣及東南亞的藝文夥伴，面向更大的交流與發聲的對象和場域。