斯里蘭卡全國宵禁！外媒分析「落跑總統」失敗原因

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面對民眾澆不熄的怒火，即使總統和總理都已宣稱將下台以示負責，但未來由誰帶領斯里蘭卡則仍是大問題。
《紐約時報》分析，儘管斯里蘭卡的經濟危機，在新冠大流行前就有徵兆，即拉賈帕克薩為了實現競選承諾，於2019年底實施了全面減稅措施，但此舉導致後來新冠疫情肆虐，斯國重要的旅遊業遭重創時，經濟加劇惡化，用來購買燃料等重要物資的外匯也迅速減少。
雖然國際信用評級機構很早就警告，斯里蘭卡償還高額債務的能力正在惡化，但拉賈帕克薩並沒有因此就做出改善，甚至還在2021年時禁止外國製造的化肥進口，聲稱這項政策有助於推動有機農業、改善外匯存底短缺，結果農民措手不及，農作物產量直線下降，原本已因疫情大流行而飆升的食品價格更加上揚，並引發了人們對物資短缺的恐慌；儘管當局後來解除了化肥禁令，但也未能趕在下次收成前挽救情勢。
很快的，對於許多斯里蘭卡人來說，食物和燃料要麼找不到，要麼就是貴到買不起，原先的債務危機已轉為全面的經濟崩潰，停電、排數小時隊購買物資，大眾運輸喊卡都成為家常便飯，而烏克蘭戰爭無疑加速了這種螺旋式下降，並加劇全球供應鏈問題。
在斯里蘭卡，反政府示威幾乎已天天上演，但該國的危機遠還沒結束。聯合國上個月表示，斯國約2200萬的人口中，超過1/4面臨糧食短缺的風險，到今年年底將需要60億美元（折合新台幣約1790億）來購買燃料和其他必須品，可這筆錢到底要從哪來，目前也都沒有著落。