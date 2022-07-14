歐元跌至與美元平價　泛歐指數盡墨

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美國6月份通膨比預期更火燙，下週聯準會(FED)恐需更激進升息，泛歐指聞訊殺低；歐元兌美元貶破平價(1比1)，為近20年來首見。
週三(13日)泛歐STOXX 600指數重挫1.01%(4.23點)、收412.81點。
歐洲三大指數盡墨。英國FTSE 100指數下跌0.74%(53.49點)、收7,156.37點。德國DAX指數下跌1.16%(149.16點)、收12,756.32點。法國CAC 40指數下跌0.73%(43.96點)、收6,000.24點。
美國6月消費者物價指數(CPI)年增9.1%，高於外界預期的年增8.8%，增幅再創1981年來新高。不計波動較大的糧食和能源價格，6月核心CPI年增5.9%，也高於外界估計的年增5.7%。
市場已大致反應FED本月加息3碼(0.75%)的可能性，不過通膨竄升讓人猜測FED恐會加大升息幅度。分析師說，市場預料FED 7月份有1/5機率會升息1%，這是投資人的關注焦點；數據清楚顯示美國通膨情況惡化、而非好轉。
通膨數據激化全球衰退恐懼，打壓風險資產，美元續揚，歐元兌美元貶破平價。MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，13日歐元兌美元一度貶至0.996，為2002年來盤中新低。當日尾盤歐元兌美元彈高0.24%、報1.0056。
分析師估計，13日的歐元走勢，意味歐元可能貶至0.96。倘若歐洲天然氣供給長期中斷，歐元將續貶至0.90。
這讓歐洲央行(ECB)陷入困境，歐央預料會在下週升息，對抗衝破歷史高的通膨(8.6%)。弱勢貨幣會加劇通膨問題，可是如果歐央激烈緊縮貨幣政策，會進一步重創歐元區的疲弱經濟。
俄國輸送天然氣到德國的北溪一號進入十天歲修期，要是俄國延長天然氣停供時間，德國恐需實施燃料配給，屆時歐元恐會續貶。
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資料來源-MoneyDJ理財網