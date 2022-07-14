俄烏土聯合國四方將設協調中心　解穀物出口僵局

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艾卡讚許這場會議是解決全球糧食危機的重要一步，並說四方討論涉及糧食走廊的所有細節，「我們看到各方都積極盼能解決這個問題」。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則在紐約告訴記者，在土耳其舉行的四方會議顯示，烏克蘭及俄羅斯能對話，但要實現和平，仍有長路要走。
他說：「希望下週，我們能達成最終協議。但是，正如我所說，我們仍然需要各方的高度善意及承諾」。
烏克蘭是小麥、大麥、玉米等榖物的出口大國，並供應全球巿場交易量中近半的葵花籽油。2月下旬俄烏戰爭爆發後，黑海出口遭到俄國軍艦及烏克蘭為防範兩棲攻擊而埋設的水雷所阻。
另一方面，俄羅斯試圖自行販運竊自占領區的烏克蘭穀物，導致相關談判變得複雜。美國國家航空暨太空總署（NASA）上週公布數據顯示，自俄國入侵以來，烏國境內約22%農地遭俄軍占領。
俄烏雙方都在會前表示對話將有所進展，但也堅持各自的條件。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說：「距離和俄羅斯達成協議僅兩步之遙---我們處於最後階段，現在一切得看俄羅斯。」
俄國則表示，俄方要求包括搜索船舶的權利，以避免走私軍火，但遭烏克蘭拒絕。
聯合國糧農組織（FAO）6月指出，烏克蘭和俄羅斯的小麥及其他糧食商品出口量減少，使得未來一年全球可能增加1100萬至1900萬長期挨餓人口。
雖然部分糧食可以鐵路、公路及河運等方式經歐洲輸出，但與海運相比，數量仍低。（編輯：郭中翰）1110714