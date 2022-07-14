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美CPI指數暴衝！美股跌多漲少　台股早盤一度跌165點

▲台北股市今（14）日早盤一度跌165點，來到14159點，但隨後跌幅縮小。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（14）日早盤一度跌165點，來到14159點，但隨後跌幅縮小。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-14 09:31:31

美國6月CPI指數暴衝到9.1%，使美股四大指數昨（13）日跌多漲少，台北股市今（14）日早盤一度跌165點，來到14159點，但隨後跌幅縮小。權值股台積電今日下午將舉行法說會，早盤一度跌7元，來到463元。其他重要電子股如聯發科在盤上、鴻海強勢漲逾1%，友達與群創賣壓沉重。不過，貨櫃三雄今日走揚，長榮、陽明、萬海漲1到2%多。

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美國今天公布6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，高於市場預估，創40年來最大增幅。而美股也表現弱勢，其中道瓊指數13日下跌208.54點，或0.67%，收30772.79點；那斯達克指數下跌17.15點，或0.15%，收11247.58點；標普500指數下跌17.02點，或0.45%，收3801.78點；費城半導體指數上漲19.2點，或0.75%，收2577.4點。

台北股市今日開盤跌72.66點，加權股價指數以14252.02點開出，早盤一度跌165點，來到14159點，但隨後跌幅縮小。權值股台積電今日下午舉行法說會，早盤一度跌7元，來到463元，隨後跌幅也縮小。台積電概念股中砂、矽格、昇陽半導體、瑞耘、旺矽漲逾1%。

至於晶圓代工二哥聯電跌約1%，來到37.7元，其他晶圓代工如世界先進來到盤上，力積電跌逾1%。其他重要電子股像是聯發科在盤上、鴻海強勢漲逾1%，友達與群創賣壓沉重，跌3到4%。國巨跌1%、旺宏跌0.6%。另外，貨櫃三雄今日走揚，長榮、陽明、萬海漲1到2%多。而元宇宙族群也表現亮眼，健策、位速、智崴、宏達電、台燿、廣達都漲逾1%。

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