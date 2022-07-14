侯市府稱不顧新北 李坤城打臉：侯友宜曾當面感謝林佳龍
新北市政府新聞局長張愛晶批評民進黨新北市長參選人林佳龍擔任交通部長期間，不顧林口居民需求，只替桃園市規畫高速公路南出往桃園的匝道，根本沒有把新北市民放在心裡，引發論戰。新北市議員、林佳龍競選辦公室發言人李坤城今（14）日上午表示，林佳龍在交通部長任內，核定了林口交流道增設南出北入匝道，當時新北市長侯友宜還感謝林佳龍，請問張愛晶到底是忘了還是害怕想起來，還是張愛晶打臉侯友宜對於林佳龍的肯定？
李坤城表示，2020年9月林佳龍前往林口交流道視察時，了解新北市需要增設林口交流道的北入匝道，當場指示高公局要積極替新北市政府尋求解方，甚至要求高公局不惜自拆部分鄰近交流道的辦公廳舍，也要找出路廊。當時評估需要19億餘元的工程預算，林佳龍也指示由國道基金負擔。
李坤城說，林佳龍協助找錢又找地，為新北市解決問題，侯友宜也當場感謝林佳龍，這件事情只要搜尋新聞便可真相大白，在地議員也對中央的協助表示感謝與肯定。李坤城說，張愛晶身為新聞局長卻扭曲事實，用行政資源抹黑競爭對手。
李坤城說，五股交流道改善工程也是在蘇貞昌擔任院長、林佳龍擔任交通部長時核定計畫，並補助新北市7億多的預算，當時侯友宜也是感謝中央的協助。但沒想到侯團隊拿到經費後就過河拆橋，否認中央的協助。
李坤城指出，林佳龍擔任交通部長期間對於新北市的協助，並不會特意拿出來說，但是侯團隊不該「吃菓子卻砍樹頭」，由新聞局長帶頭抹黑林佳龍。李坤城強調，侯友宜要鎖緊團隊螺絲，林口交流道已經流標了8次，五股交流道的用地也還沒有取得，與其一直對林佳龍潑髒水，不如趕快把地方政府該做的事做好。
李坤城重炮反擊，張愛晶不做功課，連自己的老闆感謝過誰都不清楚，是失職的發言人。