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先進國家首例！加國央行一舉升息4碼、市場意外

先進國家首例、加國央行一舉升息4碼 市場意外
先進國家首例、加國央行一舉升息4碼 市場意外

MoneyDJ理財網

2022-07-14 12:14:16

MoneyDJ新聞 2022-07-14 09:54:45 記者 陳苓 報導

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週三(13日)加拿大央行(BOC)大舉升息，成了本次貨幣緊縮週期中，第一個升息四碼(1%)的先進國家央行。官員說，這麼做是要避免通膨積重難返。

路透社、金融時報報導，加國央行宣布，基準隔夜利率調升四碼至2.5%，為該國1998年來最劇烈的升息幅度。此舉出乎市場意料，外界原本預期加國央行將升息三碼(0.75%)。

美國聯準會(FED)上個月升息三碼，加國升幅超過FED，成了今年初緊縮循環啟動以來，加息幅度最大的已開發國家央行。

加國5月份通膨年增7.7%，幾乎是央行2%目標值的四倍，物價升幅創下1983年來新高。加國央行說，和4月政策會議時相比，通膨更高漲更持久，讓央行想「超前」(front load)升息，未來幾個月通膨也許會維持在8%左右。

加國央行總裁Tiff Macklem(見圖)表示，提前緊縮通常會製造軟著陸；軟著陸是指央行升息幅度恰到好處，可以避免經濟過熱、壓低通膨，同時未造成嚴重低潮。

紐國央行升息兩碼

通膨壓力四起，不只加拿大，13日紐西蘭央行(RBNZ)連續六度升息，官方現金利率(official cash rate)上調兩碼(0.5%)至2.5%，為2016年3月來新高。

紐國央行表示，相信大舉升息能遏阻通膨失控。巴克萊(Barclays)估計，紐國央行8月份升息兩碼後，由於國內成長趨緩，升息幅度會降至1碼。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，13日匯市尾盤，加拿大幣升值0.32%、報1.2974兌1美元。紐幣兌美元升值0.07%、報0.6131。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。




資料來源-MoneyDJ理財網

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