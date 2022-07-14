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中國多地掀爛尾樓、拒繳房貸潮！恐釀金融危機

▲中國房地產市場近日出現斷供潮，爛尾樓的出現讓不少人拒絕繼續繳納貸款，若處理不當，後續恐進一步衝擊經濟。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產市場近日出現斷供潮，爛尾樓的出現讓不少人拒絕繼續繳納貸款，若處理不當，後續恐進一步衝擊經濟。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-14 11:08:38

中國房地產市場今年上半年繼續加速下行，令嚴重依賴樓市經濟的地方政府捉襟見肘，據悉多個省市都出現「爛尾樓」以及預售屋主集體拒繳貸款的情況，專家憂心在清零政策持續下，恐將使中國經濟情況雪上加霜，也凸顯房地產風暴正在影響中產階級，對社會穩定構成威脅。

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綜合《澎湃新聞》、《美國之音》等中外媒報導，進入7月，中國越來越多問題樓盤的買家加入停貸聲明，目前已近20城、逾150個樓盤的買家表示將不再償還房貸。許多人認為，每個月要還房貸的壓力已經不輕，但爛尾樓卻不知道何時能交付，原以為很快就能住進新家，沒想到等來的卻是停工，經歷了近一年反覆求助無果後，最終才做出停貸的決定。

有屋主透露，為了付買房首期已拚盡身家，還要租屋、還房貸、養孩子、照顧父母，每樣都需要錢，加上不少人受疫情影響收入下降、甚至丟掉工作，搬遷卻還遙遙無期，不再償付房貸，實在是迫不得已的選擇：「誰也不想當老賴，也沒說不想還貸。皆大歡喜的結果不就是開發商繼續蓋房子交房，我們有個家能住進去，然後我們繼續按時還貸。現在連個家都沒了，怎麼安居樂業。」還有人直言，房子拿不到就落不了戶，今年秋季入學的小孩就沒有學校可以上，「現在是真的沒有辦法了」。

報導聲稱，此次停貸風波是多方因素交織持續發酵的結果，而預售資金看似是此次風波的導火線，去年以來，泰禾、恆大集團部分在北京項目相繼出現資金鏈緊張、停工以及預售資金挪用情況，反映出部分項目存在違規使用預售資金問題。 

報導也提到，此次風波表面上看是銀行和買方的矛盾，但其實是買家購買的樓盤，因開發商資金問題面臨停工或是延期交付風險，有部分甚至瀕臨爛尾，買方為了維護自身合法權益，不得不「斷供」自保，希望政府引起高度重視。 

只不過，從法律法規的角度，此次停貸風波中的每一方都將面臨風險，若這股風潮若蔓延開來，不但會衝擊房市，更不利於中國金融系統的穩定。有受訪者向中媒透露，停貸風波的原因是資金與信心缺失，包括交房進度偏慢、房企風險化解慢、出險後銷售顯著下滑、企業自身可動用資源明顯不足等。房企挪用資金是慣用手段，越大的房企越需要高周轉，然而，保交房項目資金缺口較大，在沒有外部資源注入的情況下，依靠自身銷售回款難以解決，形成惡性循環，越需要錢的房企，銷售下滑越大，融資難度越大，保交房壓力越大，最後就造成房企資金鏈斷裂，導致爛尾樓出現。

此外，買方強制停貸也並非沒有法律風險，上海盈科律師事務所全球合夥人郭韌律師就表示，在法院沒判決認可停貸下，擅自停貸是可能被告的，並被要求承擔還款責任、產生逾期利息、強制拍賣房屋等，還會被列為失信人員，揹負徵信污點；建議碰到爛尾，訴訟維權是最合法合規的方式，要求解約拿回款項賠償損失，是每個購房人的權利，權利要盡快使用，若是怠於行使而導致損失，恐怕就只能自行承擔。

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