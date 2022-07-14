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澎恰恰3千萬房被查封！屋主登記卻是他　走後門急躲債主

▲澎恰恰主張不逃避債務，卻也無力償還債務。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲澎恰恰主張不逃避債務，卻也無力償還債務。（圖／記者王嘉鴻攝）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-14 11:10:03

綜藝大哥澎恰恰去年爆出2.4億元債務，儘管在百億金主林秉文協助下，努力接通告還債，最近也投入三立8點檔《一家團圓》演出，但先前債務和官司纏身，暫時無法擺脫，今（14）日爆出他的住家被查封，讓外界相當震驚。

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▲澎恰恰（左）戴真金項鍊、高山峰戴道具項鍊。（圖／三立）
▲澎恰恰（左）目前進入劇組拍戲。（圖／三立）
據悉，澎恰恰先前多起官司判賠，若名下帳戶有錢就會強迫支配還款，因此現金收入都經他人之手處理，目前名下沒有房子，昔日上億元大安路住處屬於前妻，目前市價3,000多萬的信義區落腳處則是登記在兒子名下，為了躲避債主騷擾，多從後門出入，信件收取等雜務都是委託女造型師的鄰居幫忙注意，一度出她是澎恰恰的粉紅知己，遭到兩人否認。

根據《三立新聞網》報導，澎恰恰為了還債，把登記於兒子皮皮名下的房子拿去貸款，如今被查封是因為其中一位被欠百萬的債主不願跟林秉文協商，才向法院申請查封。不過，即使查封房屋，這位債主要拿錢還得排隊，這間房因為貸款因素，設定給第二債權人，對方慷慨讓澎恰恰暫住此處，好好安心賺錢。

▲澎恰恰（左）與林秉文一起開直播。（圖／翻攝澎恰恰臉書）
▲林秉文允諾若澎恰恰（左）無法償還債務，願意幫他付清餘額。（圖／翻攝澎恰恰臉書）
而澎恰恰的債務金額仍在湧現，在宜蘭經營泡菜館的吳姓老闆，向《NOWnews今日新聞》證實，去年簽了20張空白支票，給澎恰恰當作抵押保證，沒想到後續一直收到跳票通知，截至7月初，總共12張票金額高達上千萬，預計近期會提告，指控澎恰恰「偽造有價證券」，希望順利解決債務糾纏。

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