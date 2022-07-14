台積電未來2年獨家供高通5G晶片？法說會再聚焦

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，高通膨、大環境影響終端消費市場是不爭的事實。台積電之前公布6月營收達1758.74億元，雖然年增18.5%，且第二季整體營收達5341.4億元，超越財測高標，但營收月減5.3%，引起各方關注。尤其，聯電、世界兩大晶圓代工廠持續營收月增，相比之下，不得不讓人聯想到近期傳出大客戶調整訂單的說法。
再加上DIGITIMES報導指出2023年晶圓代工新產能陸續開出，將在2024、2025年達到高峰，台積電擴產計畫恐拉高產能閒置風險、造成產能過剩。調研機構TrendForce也說，砍單潮已經浮現，晶圓代工廠已陸續不堪客戶大幅砍單，產能利用率正式滑落。其中以製造消費型應用占比較高的晶圓廠，可能須面臨90%的產能保衛戰，等於整個晶圓代工產業的成熟製程面臨供過於求的狀況。
也因此台積電今日下午法說會登場，市場除了關注第二季獲利表現外，也將焦點鎖定在先進製程進度、訂單表現，以及半導體未來市況。只是在法說會前，媒體報導，知名天風國際證券分析師郭明錤表示，台積電將是高通（Qualcomm）在2023與2024年的5G旗艦晶片獨家供應商，也凸顯台積電的先進製程技術仍受客戶肯定。而台積電今日股價早盤黑翻紅，午盤11點左右，漲4.5元，來到475元，漲幅近1%。