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台積電未來2年獨家供高通5G晶片？法說會再聚焦

▲台積電法說會前，知名分析師郭明錤爆料，台積電將是高通在2023與2024年的5G旗艦晶片獨家供應商。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電法說會前，知名分析師郭明錤爆料，台積電將是高通在2023與2024年的5G旗艦晶片獨家供應商。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-14 11:20:23

近期台積電利空消息不斷，像是三星宣布3奈米製程量產、客戶砍單，以及半導體市場恐供過於求，使台積電股價日前持續破底，相關先進製程進度以及如何看市況將成為今（14）日下午法說會焦點。而在法說會前，知名分析師郭明錤則爆料，台積電將是高通在2023與2024年的5G旗艦晶片獨家供應商，顯示台積電技術仍受客戶青睞，而台積電午盤漲4.5元，來到475元，漲幅近1%。

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南韓三星在今年6月底宣布3奈米製程已經開始量產，硬是在台積電下半年量產3奈米前發布消息，引發市場熱議，不過市場也質疑三星僅宣布量產，客戶在哪都不知道，且三星3奈米的良率也受到市場關注，因此業內人士大多對此保守看待。

不過，高通膨、大環境影響終端消費市場是不爭的事實。台積電之前公布6月營收達1758.74億元，雖然年增18.5%，且第二季整體營收達5341.4億元，超越財測高標，但營收月減5.3%，引起各方關注。尤其，聯電、世界兩大晶圓代工廠持續營收月增，相比之下，不得不讓人聯想到近期傳出大客戶調整訂單的說法。

再加上DIGITIMES報導指出2023年晶圓代工新產能陸續開出，將在2024、2025年達到高峰，台積電擴產計畫恐拉高產能閒置風險、造成產能過剩。調研機構TrendForce也說，砍單潮已經浮現，晶圓代工廠已陸續不堪客戶大幅砍單，產能利用率正式滑落。其中以製造消費型應用占比較高的晶圓廠，可能須面臨90%的產能保衛戰，等於整個晶圓代工產業的成熟製程面臨供過於求的狀況。

也因此台積電今日下午法說會登場，市場除了關注第二季獲利表現外，也將焦點鎖定在先進製程進度、訂單表現，以及半導體未來市況。只是在法說會前，媒體報導，知名天風國際證券分析師郭明錤表示，台積電將是高通（Qualcomm）在2023與2024年的5G旗艦晶片獨家供應商，也凸顯台積電的先進製程技術仍受客戶肯定。而台積電今日股價早盤黑翻紅，午盤11點左右，漲4.5元，來到475元，漲幅近1%。


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