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特企／顏永烈大鬧歐德木作森活場館！挑戰手編「梵谷凳」

▲顏永烈來到林口歐德集團旗下品牌木作森活，不但要挑戰手編「梵谷凳」，還要體驗各式木製益智遊具。（圖／品牌提供）
▲顏永烈來到林口歐德集團旗下品牌木作森活，不但要挑戰手編「梵谷凳」，還要體驗各式木製益智遊具。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-14 11:50:13

走遍世界各地蒐羅好吃好玩景點的重量級玩家顏永烈，才剛安頓好新家後，行程依舊滿檔天天「趴趴造」，喜歡收集手工藝品的他，這次來到林口歐德集團旗下品牌木作森活，不但要挑戰手編「梵谷凳」，還要體驗各式木製益智遊具，童心未泯的他玩得超開心，還不斷出怪招和小孩搶玩具，讓現場是爆笑聲不斷。

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一來到木作森活，顏永烈就不客氣拿起「拉筋棒」、「日輪刀」來踢館，還把它們當成直笛、豎笛、劍道使用，現場耍刀弄棍嚇得木育老師花容失色；看到最火紅的「森活小鳥彩繪DIY」，當場化身「蔡康烈」，結果模仿到連鳥都站錯邊?；遇上可愛又療癒「森活好盆友」木作盆栽，整顆心瞬間融化，還瘋到與它對話，後來才知道這些都是木作森活多元的木藝手作課，還跟學校、社區合作，深受小孩兒和老孩兒喜愛，讓他大開眼界。

沒想到在「森活城堡遊戲區」體驗木製遊具時，童心未泯的顏永烈又變身「幼稚鬼」，跟小朋友上演搶玩具大戰！不但霸占遊具不給玩，迷你高爾夫遊戲變成趴在地上的撞球大賽！連騎個木馬也勾起他滿滿回憶，復刻重現經典古裝劇還珠格格「木馬」奔騰，高唱「紫薇，你是風兒我是沙」，逗得小孩們好氣又好笑。

暑假來臨以及疫情逐漸趨緩時刻，為了避免孩子成日與3C產品為伍，歡迎全家一起走出戶外，來到「木作森活」共享美好手作時光。也邀請學校、公司團體場地租借舉辦戶外教學，親師座談會、同學會等，多元而豐富的活動場域等您來體驗。

近期將於宜蘭「優渥實木羅東旗鑑店」舉辦木作森活超夯手作課程「森活好盆友」，名額限量，心動趕快行動，報名連結請看https://ssur.cc/CXH6jVp

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