又破底！日圓換匯驚見0.21字頭 換5萬元4個月差近6千元
在日圓兌持續走貶，並見到138價位後，日圓兌新台幣換匯價今（14）日早盤也見到「0.21」字頭，台灣銀行牌告日圓現鈔賣出價上午一度見到0.2198元，新台幣1元可以換到4.55日圓，再創逾25年新低。若與今年3月8日換匯價高點0.2493元相較，以換新台幣5萬元來說，現在可以多換到2萬6918日圓現鈔，相當於多賺新台幣5917元。
美國6月通膨數據再飆新高，市場擔憂美國7月底恐一次升息4碼，美元指數一度觸及108.583，創2002年10月以來最高，亞洲主要貨幣兌美元也走弱，其中日圓在日本政府堅持超級寬鬆的貨幣政策，日圓也見到138兌1美元價位，創24年新低紀錄。新台幣兌美元早盤雖然也止升回貶，但貶幅有限。
也因為日圓兌美元貶破138價位，日圓兌新台幣匯價再創新低，日圓換匯價今日早盤台銀賣出價更一度見到「0.21」字頭，來到0.2198元，即新台幣1元可以換到4.55日圓，創逾25年新低價。
若與今年3月8日換匯價高點0.2493元相較，日圓換匯價貶值11.83%，以換新台幣5萬元來說，現在可以換到22萬7480日圓現鈔，3月8日只能換到20萬0562日圓現鈔，現在可以多換到2萬6918日圓現鈔，相當於賺到新台幣5917元。