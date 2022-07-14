國旅補助優惠！環保署加碼每人200元　可和1300元併用

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環保署表示，民眾於今年7月15日至12月15日期間，只要加入環保集點並入住合作的「環保標章旅館」，除了可獲觀光局補助的優惠活動外，還可以另外獲得綠點住宿抵用金200元。
環保署說明，以自由行為例，每人最高除了可享交通部補助的1300元，若同時也是環保集點會員，又可以在旅館使用「環保集點APP」兌換綠點加碼的住宿金，等於省下1500元住宿費。
環保署指出，自明天起至12月15日止，只要下載「環保集點APP」並註冊登入，即可在電子優惠券兌換「悠遊國旅綠點有禮」活動優惠券；入住合作環保標章旅館並出示優惠券序號，即可於現場結帳時每房折抵200元住宿費。
環保署提醒，此次活動名額為1500名，採「先住先用」方式，搶換電子活動優惠券不等同取得折抵名額，需完成現場入住現場折抵才能享用綠點優惠，若補助用罄，「環保集點APP」會顯示已額滿。
另外，若連續入住或同時訂兩房以上，只要透過不同環保集點帳號兌換活動優惠券，就可以一次使用多張券（每房每天至多折抵1張），享受更多折扣；合作環保標章業者清單與詳細兌換步驟，可在環保集點活動網站查詢。
環保署為推廣「用在地、惜資源、護環境」綠生活理念，力推綠色旅遊，鼓勵民眾出遊時，可自備環保杯與盥洗用品（如牙刷、毛巾）減少一次性用品的使用；用餐可選擇綠色餐廳，吃多少點多少，不浪費食物；住宿就選住經環保署驗證符合「可回收、低污染、省資源」的優質「環保標章旅館」，減少旅遊時對環境的衝擊，一起旅遊愛地球。（編輯：管中維）1110714