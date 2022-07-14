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懷孕遇上子宮肌瘤怎麽辦？醫：切除子宮是終極手段

懷孕遇上子宮肌瘤怎麽辦？醫：切除子宮是終極手段
懷孕遇上子宮肌瘤怎麽辦？醫：切除子宮是終極手段

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-14 12:00:44

35歲的A小姐初次懷孕，在接受超聲波檢查時，被發現患有子宮肌瘤，當時被醫生告知肌瘤的位置在子宮外，沒有危險性，因此放心備孕。沒想到命運沒有放過她，在懷孕初期，子宮肌瘤的尺寸和數量迅速擴大。這時醫生警告她，由於肌瘤的尺寸過大，可能會切斷胎兒的血液供應。最終A小姐不幸在懷孕17週時，因爲子宮肌瘤導致流產，必須進行子宮肌瘤切除術，切除了十幾個肌瘤。

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▲ 子宮肌瘤患者在懷孕期間有風險，肌瘤過大可能切斷胎兒血液供應。（示意圖／Pixabay）

子宮肌瘤的症狀及治療

根據外媒Insider報導，子宮肌瘤（也稱為平滑肌瘤），是生長在子宮內或子宮上的良性腫瘤。全世界大約有20%至80%的患者，會在50歲以前患上子宮肌瘤。美國估計有2600萬大約15至50歲的年輕女性患有子宮肌瘤。絕大多數肌瘤患者會出現疼痛、疲勞和不孕等症狀。子宮肌瘤會引起痛經、骨盆痛和性交不舒服等症狀。有子宮肌瘤家族病史或肥胖女性，患上肌瘤的風險更大。子宮肌瘤可以通過藥物、子宮動脈栓塞術進行治療。

 

子宮肌瘤可能毫無徵兆

子宮肌瘤的症狀通常取決於其位置、大小和數量。以下是一些最常見的跡象：

一、便秘或排便異常

二、骨盆壓力或疼痛

三、背痛或腿痛

四、月經量大出血

五、月經持續超過 7 天

六、經痛

七、性交時感到疼痛

八、頻尿

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▲ 子宮肌瘤的症狀通常取決於其位置、大小和數量。（示意圖／Pixabay）

除了以上症狀之外，卻有至少50%的子宮肌瘤毫無症狀。美國俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心（The Ohio State University Wexner Medical Center）婦產科醫師米娜（Meenal Misal）直言，「女性完全有可能不會知道自己患有子宮肌瘤，除非肌瘤大到足以在體檢時被發現，或是她們進行了超聲波檢查」。

 

如何診斷子宮肌瘤？

在一般的盆腔或婦科檢查中，都有可能檢測到子宮肌瘤，例如磁共振成像（MRI）或電腦斷層掃描（CT）掃描，都可以確認肌瘤的數量、大小和位置。

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▲ 在盆腔或婦科檢查中，都有可能檢測到子宮肌瘤。（示意圖／Pixabay）

子宮肌瘤的治療

子宮肌瘤有許多治療選擇，並沒有單一的最佳治療方法，也不是所有的肌瘤都需要被切除。以下是子宮肌瘤的常見治療選擇：

一、以藥物縮小肌瘤尺寸

促性腺釋放激素（Gonadotropin-Releasing Hormone，簡稱GnRH）等藥物，可以抑制雌激素和黃體酮產生，減小子宮肌瘤的尺寸。

 

二、通過手術縮小肌瘤尺寸

一種稱為子宮動脈栓塞術（Uterine Artery Embolization）的微創手術，可暫時阻止血液流向子宮、縮小肌瘤，並導致肌瘤死亡。

 

三、在保留子宮的情況下治療肌瘤

MRI引導的聚焦超聲手術、子宮肌瘤切除術或射頻消融（Radiofrequency Ablation）等手術，可在不影響子宮組織的情況下消除肌瘤。

 

四、切除子宮

手術切除子宮，是治療子宮肌瘤的唯一永久性方法。除了切除子宮外，任何外科手術的執行，都無法阻止肌瘤在未來再次生長。

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