拒絕染血俄煤污染台灣　環團：政府不能光靠嘴巴經濟制裁

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台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、大肚山改善空污協會等多個環保團體，以及台中市議員參選人時力徐小媚、民眾黨魏嘉慶，今（14日）到台中港卸煤碼頭前參與抗議行動，呼籲台灣共同經濟制裁俄羅斯、不要購買染血的能源。
根據CREA資料，這兩艘船都是從俄羅斯直航台灣，其中「FPMC105」載有9.2萬噸煤，2日出港、9日抵達台中港卸煤碼頭，停泊區位和台電中火相連，航運業務由台塑海運負責，極可能已完成卸貨；另一艘6月29日啟航的「Acrux Amelia」載運8.2萬噸煤，目前已抵達林口港外。兩艘船的煤炭價值總計超過5千5百萬美元，折合台幣15億台幣以上。
環團認為，這些大量煤炭極可能供應台電、台塑麥寮電廠兩個大戶燃煤所需。但台塑麥寮電廠向經濟部表示，今年5月以後已不買俄羅斯的煤。
環團5月透過立委陳椒華、蔡壁如、林奕華行文經濟部查證，台電表示自從俄烏戰爭爆發後，已比照歐盟，排除俄羅斯煤源供應商參與採購案。但6月間曾發生台電聲稱「已依照採購法相關規定儘量延後提運」，隔天「Acrux Amelia」就停在高雄港、臨近大林超超臨界煤電廠大型卸煤碼頭卸貨的「前科」，環團因此懷疑，這兩批俄煤的神祕買家仍是台電，要求台電代理董事長曾文生出面說明真相。
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師指出，總統蔡英文在俄烏戰爭初始便明確表態，嚴厲譴責俄羅斯破壞全球及區域穩定和平，也宣稱台灣會加入對俄羅斯的經濟制裁行列，然而真相卻是俄羅斯的煤已大量、多次運抵台灣，政府有義務查明清楚，並向台灣社會交代，誰是持續金援戰犯暴行的幫兇！