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拒絕染血俄煤污染台灣　環團：政府不能光靠嘴巴經濟制裁

▲中部多個環保團體在台中港碼頭前，抗議俄煤不斷進口到台灣。左後方為停泊多日的俄國運煤船。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供，2022.07.14）
▲中部多個環保團體在台中港碼頭前，抗議俄煤不斷進口到台灣。左後方為停泊多日的俄國運煤船。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供，2022.07.14）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-14 12:28:31

正當國際社會集體對俄羅斯進行經濟制裁，卻有2艘滿載近20萬噸煤炭的貨船從俄羅斯出港、日前先後抵達台灣。中部多個環保團體及時力、民眾黨參選人，今在台中港碼頭前抗議，指台灣進口染著俄烏戰爭孩童鮮血的煤炭，無異變相金援俄羅斯總統蒲亭的血腥殺戮，呼籲政府應查清真相、給台灣人民一個說法。

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依據國際智庫CREA跨國追蹤，有兩艘各為8、9萬噸位的大型散貨煤船，6月底、7月初先後自俄羅斯的瓦尼諾港煤炭接收站出口，已分別抵達台灣，這些煤炭的價值可能高達15億台幣， CREA希望台灣公民社會出手阻擋，別讓台灣變相金援普丁的血腥殺戮。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、大肚山改善空污協會等多個環保團體，以及台中市議員參選人時力徐小媚、民眾黨魏嘉慶，今（14日）到台中港卸煤碼頭前參與抗議行動，呼籲台灣共同經濟制裁俄羅斯、不要購買染血的能源。

▲民眾黨台中市議員參選人魏嘉慶（中）、時力徐小媚（右）強調，台灣不能買含血的煤。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供，2022.07.14）
▲民眾黨台中市議員參選人魏嘉慶（中）、時力徐小媚（右）強調，台灣不能買含血的煤。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供，2022.07.14）
根據CREA資料，這兩艘船都是從俄羅斯直航台灣，其中「FPMC105」載有9.2萬噸煤，2日出港、9日抵達台中港卸煤碼頭，停泊區位和台電中火相連，航運業務由台塑海運負責，極可能已完成卸貨；另一艘6月29日啟航的「Acrux Amelia」載運8.2萬噸煤，目前已抵達林口港外。兩艘船的煤炭價值總計超過5千5百萬美元，折合台幣15億台幣以上。

環團認為，這些大量煤炭極可能供應台電、台塑麥寮電廠兩個大戶燃煤所需。但台塑麥寮電廠向經濟部表示，今年5月以後已不買俄羅斯的煤。

環團5月透過立委陳椒華、蔡壁如、林奕華行文經濟部查證，台電表示自從俄烏戰爭爆發後，已比照歐盟，排除俄羅斯煤源供應商參與採購案。但6月間曾發生台電聲稱「已依照採購法相關規定儘量延後提運」，隔天「Acrux Amelia」就停在高雄港、臨近大林超超臨界煤電廠大型卸煤碼頭卸貨的「前科」，環團因此懷疑，這兩批俄煤的神祕買家仍是台電，要求台電代理董事長曾文生出面說明真相。

▲環盟指台電曾在公文中說明進口俄羅斯燃煤「數量微乎其微」，且已儘量減少採購，但滿載俄煤的船仍然不斷航向台灣。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供，2022.07.14）
▲環盟指台電曾在公文中說明進口俄羅斯燃煤「數量微乎其微」，且已儘量減少採購，但滿載俄煤的船仍然不斷航向台灣。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供，2022.07.14）
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師指出，總統蔡英文在俄烏戰爭初始便明確表態，嚴厲譴責俄羅斯破壞全球及區域穩定和平，也宣稱台灣會加入對俄羅斯的經濟制裁行列，然而真相卻是俄羅斯的煤已大量、多次運抵台灣，政府有義務查明清楚，並向台灣社會交代，誰是持續金援戰犯暴行的幫兇！

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