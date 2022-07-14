林口交流道匝道引龍侯互槓　張愛晶批：不要只會搶功

新北市政府新聞局長張愛晶指民進黨新北市長參選人林佳龍擔任交通部長期間，不顧林口居民需求，只替桃園市規畫高速公路南出往桃園的匝道，根本沒有把新北市民放在心裡，而林佳龍競選辦公室發言人李坤城則說，林佳龍在交通部長任內核定林口交流道增設南出北入匝道，當時新北市長侯友宜還感謝林佳龍。對此，張愛晶說，不要張冠「林」戴，只會搶功。
「究竟是誰記憶不好？我們來回顧看看」，張愛晶指出，交通部當年未先顧及林口居民的需求，厚此薄彼，跳過林口，替桃園市規畫高速公路南出往桃園的匝道。新北市發現後據理力爭主張林口交流道應當一併討論南出北入，交通部均不採納。2020年9月9日林佳龍在交通部長任內，前往林口交流道視察時，侯友宜於現場強烈表達對交通部厚此薄彼的作法無法接受，力主應當全面檢視。林口交流道改善工程在2021年7月核定建設計畫時，林佳龍已經離開交通部了。「不知和林佳龍有什麼直接關連性？」
張愛晶質疑，「請記得你們自己說的要打一場高規格、有品質的選戰。」為什麼不敢面對當年如何忽略新北人、林口人的需求，還惱羞成怒。明明是新北市政府據理力爭，新聞報導也都記錄下來龍去脈，為什麼不敢面對事實，現在忙著搶功。
「我們都是人民的公僕，人民才是我們最需要尊敬的樹頭，不是官！」張愛晶說，即使明知道是自己再三據理力爭，對長官還是需要禮貌上說謝謝的，這是人之常情，「不懂為什麼連這個也氣噗噗要拿來說嘴？」