不畏美國通膨利空！台股開低走高　終場上漲113點

我是廣告 請繼續往下閱讀
台股今日開低走高，以14252點開出，早盤一度跌逾165點，最低來到14159點，隨後跌幅縮小，10點後指數由黑翻紅，最高一度來到14450點，終場指數上漲113點，收在14438點，漲幅0.79％，成交金額新台幣2089.99億元。
權王台積電法說會於今日登場，早盤股價原先一度跌至463元，隨後緩步至平盤之上，終場上漲4.5元，收在475元，漲幅0.96％；同樣舉行法說會的還有股王大立光，終場上漲45元至1905元，漲幅2.42％，成功攻克1900元；晶圓二哥聯電早盤跌約1%，午盤翻紅，終場收漲0.75元，漲幅1.97%；其餘電子股同步走揚，聯發科終場上漲1.89％，鴻海上漲2.44%，同開攻上漲停板，可成漲逾3%，昇貿、連宇漲逾2% ，帆宣漲逾1% 。
今日盤面焦點元宇宙概念股續作美夢，驊訊攻上漲停，威盛集團的位速終場漲逾9%、威鋒電子漲逾4%、宏達電漲逾3%、威盛漲逾1%；網通族群持續發威，仲琦、中磊強攻漲停板，金像電終場漲逾7％，智邦漲逾6%，台光電、台揚、耀登漲逾5% ，正基漲逾4%，友訊、瑞昱漲逾2% 。
車電題材受追捧，汽車零組件今日表現亮眼，艾姆特亮燈漲停，堤維西、耿鼎、為升、同致終場漲逾3％， 車王電漲逾2%，胡連漲逾1% ；航運股的部分呈現兩樣情，貨櫃三雄紅通通，航空雙雄弱勢，長榮、陽明、萬海終場漲逾4％，長榮航下跌1％內，華航則守住平盤；至於昨日反彈的金融股，今日走弱，永豐金、聯邦銀、京城銀、國泰金、元大金終場跌約1至2%。