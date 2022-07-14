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不畏美國通膨利空！台股開低走高　終場上漲113點

▲台北股市今（14）日開低走高，早盤最低點一度來到14159點，約莫10點左右由黑翻紅，終場指數上漲113點，收在14438點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（14）日開低走高，早盤最低點一度來到14159點，約莫10點左右由黑翻紅，終場指數上漲113點，收在14438點。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-14 14:05:52

美國公布6月CPI指數衝破9%，高於市場預估，美股4大指數跌多漲少，台北股市今（14）日開低走高，早盤最低點一度來到14159點，約莫10點左右由黑翻紅，終場指數上漲113點，收在14438點，漲幅0.79％，成交金額新台幣2089.99億元；晶圓雙雄走揚，台積電法說會前夕攻月線，終場上漲4.5元至475元，聯電則漲逾1％，其餘電子股多數走強；今日盤面焦點為元宇宙概念股、網通族群、汽車零組件表現搶眼；航運股則漲跌互見，金融股昨反彈，今休息。

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美國13日公布6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，創40年來最大增幅，美股道瓊指數下跌208.54點，跌幅0.67%，收在30772.79點；那斯達克指數下跌17.15點，跌幅0.15%，收在11247.58點；標普500指數下跌17.02點，跌幅0.45%，收在3801.78點；費城半導體指數上漲19.2點，漲幅0.75%，收在2577.4點。

台股今日開低走高，以14252點開出，早盤一度跌逾165點，最低來到14159點，隨後跌幅縮小，10點後指數由黑翻紅，最高一度來到14450點，終場指數上漲113點，收在14438點，漲幅0.79％，成交金額新台幣2089.99億元。

權王台積電法說會於今日登場，早盤股價原先一度跌至463元，隨後緩步至平盤之上，終場上漲4.5元，收在475元，漲幅0.96％；同樣舉行法說會的還有股王大立光，終場上漲45元至1905元，漲幅2.42％，成功攻克1900元；晶圓二哥聯電早盤跌約1%，午盤翻紅，終場收漲0.75元，漲幅1.97%；其餘電子股同步走揚，聯發科終場上漲1.89％，鴻海上漲2.44%，同開攻上漲停板，可成漲逾3%，昇貿、連宇漲逾2% ，帆宣漲逾1% 。

今日盤面焦點元宇宙概念股續作美夢，驊訊攻上漲停，威盛集團的位速終場漲逾9%、威鋒電子漲逾4%、宏達電漲逾3%、威盛漲逾1%；網通族群持續發威，仲琦、中磊強攻漲停板，金像電終場漲逾7％，智邦漲逾6%，台光電、台揚、耀登漲逾5% ，正基漲逾4%，友訊、瑞昱漲逾2% 。

車電題材受追捧，汽車零組件今日表現亮眼，艾姆特亮燈漲停，堤維西、耿鼎、為升、同致終場漲逾3％， 車王電漲逾2%，胡連漲逾1% ；航運股的部分呈現兩樣情，貨櫃三雄紅通通，航空雙雄弱勢，長榮、陽明、萬海終場漲逾4％，長榮航下跌1％內，華航則守住平盤；至於昨日反彈的金融股，今日走弱，永豐金、聯邦銀、京城銀、國泰金、元大金終場跌約1至2%。

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