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姚淳耀擦澡炎亞綸「洗滌身心靈」　《我願意》露真面目

▲姚淳耀（左）緊擁炎亞綸。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
▲姚淳耀（左）緊擁炎亞綸。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-14 13:00:192022-07-14 13:02:55

姚淳耀在邪教犯罪影集《我願意》飾演邪教教主，預告片中可見，信徒炎亞綸在營火前淚流滿面地懺悔自己的過錯，身旁緊緊擁抱他的人竟是教主姚淳耀，當炎亞綸還沈浸在痛苦悲傷情緒時， 替他擦澡的也正是姚淳耀，這樣近距離的心靈洗滌過程，讓人不禁懷疑，姚淳耀的真面目究竟是什麼？

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▲田中千繪（左）在《我願意》飾演炎亞綸的經紀人。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
▲田中千繪（左）在《我願意》飾演炎亞綸的經紀人。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
談到影集中人性的脆弱面，炎亞綸認為每個人都是一邊迷惘、一邊過日子，尤其疫情發生的這三年，已經不是那麼單純地思考自己生活與目標，而是還要面對許多不能掌握的情況，與所遭遇到的焦慮感。他說，「面對這樣困境，反而可以選擇直球對決，可以更有意識地去化解這樣的不安。」

戲裡的信徒包括炎亞綸（吳庚霖）、鄒承恩、高慧君、吳奕蓉、王渝屏、田中千繪等，都入教洗滌心靈，讓人毛骨悚然的是，預告揭露：「每一個接近邪教的人，不是消失，就是死亡。」只見田中千繪流淚對炎亞綸喊：「我現在很好，祝你幸福。」但下一秒卻出現她的屍體，疑暗指她的死因，與炎亞綸有關。

▲高慧君（左）輔導學生王渝屏。（圖／絡思本娛樂製作提供）
▲高慧君（左）輔導學生王渝屏。（圖／絡思本娛樂製作提供）
王渝屏飾演在學校受到霸凌的學生，自認只要還活著的一天，這種事情就不會停止，她加入邪教感受姚淳耀給予的幸福，但當他發現王渝屏割腕痕跡，賞她一巴掌大聲斥喝：「想痛有很多種方法，這種最笨。」姚淳耀戲中親吐：「我只是一個吃過很多苦，終於明白人生真相的普通人。」他拋出問題詢問信眾：「但是你們有沒想過，現在的生活是會帶給你們找到目標、空虛、毀滅還是沒有答案？」他直指：「這不是你在電視上看到的生存遊戲，我們是為了活下去。」

高慧君在戲裡飾演輔導老師，更是姚淳耀的左右手，卻面臨婚姻失敗、兒女叛逆，原應給予學生溫暖和愛，卻沒想到自己才是最缺乏愛的人，她如女版邪教教主，為學生王渝屏輔導身心靈，整個輔導過程彷彿驅魔般，她說：「我彷彿是驅魔師，甚至憤怒威脅的去威逼眼前這個惡靈，讓祂遠離我的學生，進而讓我的學生臣服於我。」《我願意》7月29日起每周五晚上8點中華電信MOD/HamiVideo 全台首播。

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