姚淳耀擦澡炎亞綸「洗滌身心靈」　《我願意》露真面目

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戲裡的信徒包括炎亞綸（吳庚霖）、鄒承恩、高慧君、吳奕蓉、王渝屏、田中千繪等，都入教洗滌心靈，讓人毛骨悚然的是，預告揭露：「每一個接近邪教的人，不是消失，就是死亡。」只見田中千繪流淚對炎亞綸喊：「我現在很好，祝你幸福。」但下一秒卻出現她的屍體，疑暗指她的死因，與炎亞綸有關。
王渝屏飾演在學校受到霸凌的學生，自認只要還活著的一天，這種事情就不會停止，她加入邪教感受姚淳耀給予的幸福，但當他發現王渝屏割腕痕跡，賞她一巴掌大聲斥喝：「想痛有很多種方法，這種最笨。」姚淳耀戲中親吐：「我只是一個吃過很多苦，終於明白人生真相的普通人。」他拋出問題詢問信眾：「但是你們有沒想過，現在的生活是會帶給你們找到目標、空虛、毀滅還是沒有答案？」他直指：「這不是你在電視上看到的生存遊戲，我們是為了活下去。」
高慧君在戲裡飾演輔導老師，更是姚淳耀的左右手，卻面臨婚姻失敗、兒女叛逆，原應給予學生溫暖和愛，卻沒想到自己才是最缺乏愛的人，她如女版邪教教主，為學生王渝屏輔導身心靈，整個輔導過程彷彿驅魔般，她說：「我彷彿是驅魔師，甚至憤怒威脅的去威逼眼前這個惡靈，讓祂遠離我的學生，進而讓我的學生臣服於我。」《我願意》7月29日起每周五晚上8點中華電信MOD/HamiVideo 全台首播。