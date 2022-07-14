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孫芸芸女兒「單穿蕾絲內衣」　一抬手白皙胸線全洩

▲孫芸芸女兒廖思惟小露性感。（圖／廖思惟IG）
▲孫芸芸女兒廖思惟小露性感。（圖／廖思惟IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-14 13:22:33

廖思惟（Trinity）是「台灣第一名媛」孫芸芸、微風集團董事長廖鎮漢的掌上明珠，承襲雙親優良基因及時尚品味，雖然不是出道藝人，個人社群媒體仍吸引許多人追蹤，她也樂於和粉絲分享私下生活。廖思惟11日在IG上傳出一組自拍照，鬆垮的內衣隱約露出胸部線條，性感有餘。

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▲廖思惟擁有高顏值，氣質出眾。（圖／廖思惟IG）
▲▼廖思惟擁有高顏值，氣質出眾。（圖／廖思惟IG）

▲▼廖思惟擁有高顏值，氣質出眾。（圖／廖思惟IG）
▲廖思惟辣露大腿根部。（圖 / 廖思惟IG）
照片中，廖思惟綁公主頭，略施薄妝，單穿一件粉紅色蕾絲內衣，秀出手上的水晶戒指、印有英文名的手環等飾品，由於她高舉雙臂，內衣裡沒穿Bra，白皙側胸線條微微見客，網友看到後紛紛留言讚美：「好可愛」、「不一樣的風格」！

▲廖思惟自拍秀飾品，衣著清涼。（圖／廖思惟IG）
▲▼廖思惟自拍秀飾品，衣著清涼。（圖／廖思惟IG）
▲▼廖思惟自拍秀飾品，衣著清涼。（圖／廖思惟IG）
廖思惟IG和小紅書開放粉絲追蹤，免不了被酸民攻擊，曾有粉絲擔心她被負評影響，要她不用在意網上評論，廖思惟表示自己不會在意，「反正他們就寫他們的，我還是發我要發的，他講他的不關我的事，我發我的也不關他的事。」讓粉絲稱讚她的心理素質真的很強大。（編輯：楊穎軒）

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