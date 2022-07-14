快訊／本土增27597例！死亡+89、境外+87

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指揮中心指出，今日新增89例本土病例死亡個案，為48例男性、41例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、64例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月6日至7月11日，死亡日期介於5月6日至7月11日。
指揮中心說明，今日新增87例境外移入個案中，為59例男性、28例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(5例)、泰國及新加坡(各2例)、比利時、越南、丹麥、關島、英國及法國(各1例)移入，另72例感染國家調查中。入境日期介於今年7月12日至7月13日。
指揮中心統計，截至目前國內累計14,100,152例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,905,869例排除)，其中4,189,929例確診，分別為16,058例境外移入、4,173,817例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,917例COVID-19死亡病例，其中7,902例本土，個案居住縣市分布為新北市1,826例、臺北市954例、臺中市760例、高雄市718例、桃園市610例、臺南市575例、彰化縣446例、屏東縣325例、雲林縣220例、南投縣219例、基隆市190例、宜蘭縣162例、苗栗縣159例、嘉義縣149例、花蓮縣132例、嘉義市127例、新竹縣126例、臺東縣105例、新竹市76例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。