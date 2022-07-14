耗時12年拚開車5分鐘的金門大橋　預計10月中旬通車

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交通部表示，金門大橋工址位於水深23公尺的金門水道，每日潮差最大6公尺及強勁海流每秒1.4公尺，東北季風盛行時平均風速高達8級、瞬間陣風10級，夏季則盛行西南湧浪，低溫、強風大浪，增添施工人員體力嚴酷考驗。
交通部說，海底堅硬花崗岩地質及傾斜岩盤，使海中基樁鑽掘過程容易造成坍孔、鑽頭磨損嚴重及鑽桿損壞，沈潛於海中的鋼箱圍堰，則日夜受最大5000噸浮力及海浪反覆衝擊。
交通部表示，主橋高粱穗心橋墩造型多變及上構預鑄節塊於40公尺高空精密接合等也是金門大橋工程的挑戰，面對金門大橋種種技術挑戰及艱難，施工團隊逐步解決各項問題，整個大橋工程進入最後階段，將如期如質達成完工通車目標。
蘇貞昌說，這個工程在2016年6月與前標廠商解約，重新發包後得標廠商初期資金取得困難，這要特別感謝得標廠商沒有放棄並勇敢承擔，將工程完成，這種台灣營造界堅持到底的不服輸精神，讓人十分敬佩。
蘇貞昌表示，他肯定交通部、高公局所有同仁的努力，積極解決各項問題，也會同相關部會全力協助承商自國外專案引進大型施工船舶、機具與勞工，終於讓艱鉅的工程即將完工，同時也向世界展現台灣具備興建國際大型跨海橋梁的工程實力。