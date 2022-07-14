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耗時12年拚開車5分鐘的金門大橋　預計10月中旬通車

▲耗時12年拚開車5分鐘的金門大橋工程，預計10月中旬通車。（圖／交通部提供）
▲耗時12年拚開車5分鐘的金門大橋工程，預計10月中旬通車。（圖／交通部提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-14 13:33:19

交通部今（14）日在行政院會指出，金門大橋橋梁結構預計7月22日合龍，將以10月中旬通車為目標。行政院長蘇貞昌說，通車後，開車經過這個跨海大橋只要5分鐘，但為了這短短5的分鐘花了12年時間，投入了近百億元預算，可見全體國人對金門建設的支持。

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交通部指出，金門大橋為國內第一座大規模跨海大橋，地處金門本島及烈嶼之間，全長約5.4公里，其中約4.77公里位於海上，以百年大橋年限設計。金門大橋完成後將經由穩定陸運運輸，串聯大、小金門主要公路系統。

交通部表示，金門大橋工址位於水深23公尺的金門水道，每日潮差最大6公尺及強勁海流每秒1.4公尺，東北季風盛行時平均風速高達8級、瞬間陣風10級，夏季則盛行西南湧浪，低溫、強風大浪，增添施工人員體力嚴酷考驗。

交通部說，海底堅硬花崗岩地質及傾斜岩盤，使海中基樁鑽掘過程容易造成坍孔、鑽頭磨損嚴重及鑽桿損壞，沈潛於海中的鋼箱圍堰，則日夜受最大5000噸浮力及海浪反覆衝擊。

交通部表示，主橋高粱穗心橋墩造型多變及上構預鑄節塊於40公尺高空精密接合等也是金門大橋工程的挑戰，面對金門大橋種種技術挑戰及艱難，施工團隊逐步解決各項問題，整個大橋工程進入最後階段，將如期如質達成完工通車目標。

蘇貞昌說，這個工程在2016年6月與前標廠商解約，重新發包後得標廠商初期資金取得困難，這要特別感謝得標廠商沒有放棄並勇敢承擔，將工程完成，這種台灣營造界堅持到底的不服輸精神，讓人十分敬佩。

蘇貞昌表示，他肯定交通部、高公局所有同仁的努力，積極解決各項問題，也會同相關部會全力協助承商自國外專案引進大型施工船舶、機具與勞工，終於讓艱鉅的工程即將完工，同時也向世界展現台灣具備興建國際大型跨海橋梁的工程實力。

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