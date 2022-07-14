壯壯脫到剩蕾絲！火辣寫真書過關 性感翹臀終於能見客
千呼萬喚，啦啦隊女神壯壯的首本寫真書終於要出爐了！一度因為內容尺度太大，讓爸爸不願放行，經過一番家庭革命，粉絲的福利即將到來，她提前預告好消息，釋出一系列在墾丁拍攝的美照，微露酥胸和性感翹臀，讓粉絲直呼「等不及了！」
出道滿10週年的壯壯，以往曾多次被邀請拍寫真書，因未能尋覓到適合主題，所以都暫且擱置，她今年在福爾摩沙台新夢想家啦啦隊表現亮眼，帶領全隊獲得PLG聯盟的「年度最佳啦啦隊」，加上輔大研究所順利畢業，取得碩士學位，兼具顏值智慧的壯壯，在此時推出寫真書，可說是水到渠成的圓滿之作。
她為寫真書特別瘦身5公斤，體脂肪跟著下降，身形保持完美，蜜桃臀依舊很顯眼，帶著團隊到墾丁、綠島，潛入海裡捕捉最美的身影，向來活潑不侷限的壯壯，大膽嘗試各種造型性感比基尼，留下這一季最美的倩影。
由於壯壯寫真書尺度大膽，讓保守的爸爸凍抹條，想要保護女兒阻止寫真書發行，經過多日的家庭革命抗戰，以及態度開明的壯媽不斷勸說下，抬出經典名言：「青春不要留白」，寫真書即將發行。粉絲笑說，「爸爸很快就會拿去到處炫的，放心啦」、「久等了～～感謝壯媽放行」、「壯壯身材太好，不買對不起自己天氣很熱，你這樣我更熱了」。