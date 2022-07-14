侯友宜指與新北建設無關 林佳龍嗆：你的感謝簡訊都還在
新北市長侯友宜與侯市府官員近來持續猛攻民進黨新北市長參選人林佳龍，引發論戰。林佳龍今（14）日赴日台交流協會悼念日本前首相安倍晉三後受訪表示，聽到侯友宜的談話，「我既驚訝又難過」，過去侯友宜也感謝過自己，除了電話也還有簡訊，不要船過水無痕；林佳龍也說，「希望這場選舉不是傳統作法，好像民調領先、聲望高，就不願意就事論事討論」，如果侯友宜有政績，那可以盡量講。
對於侯友宜與新北市政府官員聲稱，林口、五股交流道與林佳龍「沒有關係」，林佳龍表示，政治是一時的，建設是永續的，聽到侯友宜的談話，「我既驚訝又難過」。
林佳龍表示，過去侯友宜也感謝過自己，除了電話也還有簡訊，都歷歷在目，難道那些感謝都不算是感謝嗎？那麼多人見證林口交流動的不可能工程，希望對於當時交通部的協助，不要船過水無痕，「也希望跟友宜市長的友誼，不要因為選舉而被扭曲了」。
林佳龍也說，民主就是人民作主，大家要拿出政策牛肉，如果侯友宜有政績，那可以盡量講，而自己的政見也可以拿出來做比較，「希望這場選舉不是傳統作法，好像民調領先、聲望高，就不願意就事論事討論」。
林佳龍說，即使不公開，自己也願意跟侯友宜坐下來交換對於首都圈區域聯合治理的意見，武林大家要上擂台比賽，這才是君子之爭，而不是置之不理、酸言酸語，除了不尊敬對手，也會辜負人民期待。