死亡數「校正回歸」？1例本土死亡案排除 羅一鈞曝原由
中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布，國內新增27597例本土個案、87例境外移入，以及89例死亡個案，醫療應變組副組長羅一鈞說，今日有將一個先前在6月27日公佈確診死亡個案排除，重症部分案例數也減1，主因是因為不符合確診病例定義。
羅一鈞說明，這名先前公佈過的死亡個案，是80多歲女性，他是在5/11在家中昏迷死亡，經過檢查有快篩陽性的狀況，所以後續診所相驗開立診斷書上有寫新冠快篩陽性，而他本身有慢性神經系統疾病，但當時還沒有開始實施「快篩陽」視為確診新制，這是5/26才公布實施的政策，因此在回頭檢視個案後，認定他當時不符合確診病例定義，台北市也有通知診所，補提排除通報維護，把他從確診個案排除，目前總重症跟死亡個案都減1。
針對家屬若有申請新冠確診死亡的慰問金，對此羅一鈞也回應「這部分不會去追回」。（編輯：林莞茜）
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