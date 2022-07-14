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死亡數「校正回歸」？1例本土死亡案排除　羅一鈞曝原由

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞針對排除死亡個案數一事進行說明。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞針對排除死亡個案數一事進行說明。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-14 14:23:54

中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布，國內新增27597例本土個案、87例境外移入，以及89例死亡個案，醫療應變組副組長羅一鈞說，今日有將一個先前在6月27日公佈確診死亡個案排除，重症部分案例數也減1，主因是因為不符合確診病例定義。

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羅一鈞說明，這名先前公佈過的死亡個案，是80多歲女性，他是在5/11在家中昏迷死亡，經過檢查有快篩陽性的狀況，所以後續診所相驗開立診斷書上有寫新冠快篩陽性，而他本身有慢性神經系統疾病，但當時還沒有開始實施「快篩陽」視為確診新制，這是5/26才公布實施的政策，因此在回頭檢視個案後，認定他當時不符合確診病例定義，台北市也有通知診所，補提排除通報維護，把他從確診個案排除，目前總重症跟死亡個案都減1。

針對家屬若有申請新冠確診死亡的慰問金，對此羅一鈞也回應「這部分不會去追回」。（編輯：林莞茜）

▲0714本土病例分析。
▲一例6/27公佈的確診死亡個案，經查不符合確診病例定義因此排除。圖為0714本土病例分析。（指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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