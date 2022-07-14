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恩恩案調查新進度！莊人祥揭2大缺失處：新北市需再說明

▲指揮中心發言人莊人祥（右）說明恩恩案事件進度。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥（右）說明恩恩案事件進度。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-14 14:53:232022-07-14 15:00:26

新北市中和區2歲童恩恩染疫後重症不幸病逝，但當中是否有涉及延誤就醫等狀況，目前仍持續釐清中，中央也要求新北市衛生局，提交調查報告，清楚說明就醫過程時序及處置情形。有關恩恩案最近處理進度，中央流行疫情指揮中心莊人祥今（14）日在疫情記者會上，也做出最新回應。

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莊人祥說明，新北市政府有進行兩次回函，首先是7/4的第一次回函，有提到送醫規範均依照中央去年跟今年初指引，新北市消防局黃德清跟新北市長侯友宜也都在6/10記者會和6/21的活動受訪時重申，是依照中央指引作法，並強調新北市府完全了解中央的規範「有生命危險直接派救護車指引」；指揮中心在7/6時再次發文追問其餘細節，新北市府在7/12第二次回函，在書面上否認新北市府有衛生局評估同意才可派遣救護車規範，但新北市府沒這樣規範，也明知中央指引無此規定，新北市消防局在接到求救時，還多次聯繫衛生局，這邊還會請新北市提出說明。

另外，根據調查報告，中和區衛生所當天有16線相關業務電話、91通通話量；新北市衛生局相關業務線30線，5點至7點共計有695通，莊人祥說，新北市在這波疫情中是確診數最多的，4/14當天下午5點至6點30分之間，家屬跟新北市無法聯繫，顯示衛生局跟消防局顯然沒聯繫專線配套措施，個案家屬致電衛生局時，電話撥入沒有語音留言，消防局致電衛生局則是語音應答「下班時間，請於上班時間來電」，但報告指出當天疾管科和跟其他科室都有支援，中和區衛生所也都有人，因此語音的應答造成民眾認應無人上班，目前該時段負責人員和數量仍不明。

莊人祥說，監察院已對此案著手調查，也有來函和指揮中心索取資料，指揮中心將會把兩次回函跟意見，提供給監察院做為調查參考；恩恩爸日前也有提到，恩恩案目前有3條線在持續調查，現階段中央流行疫情指揮中心以及監委進行調查，義務律師也正協助提出國賠的相關程序。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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