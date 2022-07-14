恩恩案調查新進度！莊人祥揭2大缺失處：新北市需再說明

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另外，根據調查報告，中和區衛生所當天有16線相關業務電話、91通通話量；新北市衛生局相關業務線30線，5點至7點共計有695通，莊人祥說，新北市在這波疫情中是確診數最多的，4/14當天下午5點至6點30分之間，家屬跟新北市無法聯繫，顯示衛生局跟消防局顯然沒聯繫專線配套措施，個案家屬致電衛生局時，電話撥入沒有語音留言，消防局致電衛生局則是語音應答「下班時間，請於上班時間來電」，但報告指出當天疾管科和跟其他科室都有支援，中和區衛生所也都有人，因此語音的應答造成民眾認應無人上班，目前該時段負責人員和數量仍不明。
莊人祥說，監察院已對此案著手調查，也有來函和指揮中心索取資料，指揮中心將會把兩次回函跟意見，提供給監察院做為調查參考；恩恩爸日前也有提到，恩恩案目前有3條線在持續調查，現階段中央流行疫情指揮中心以及監委進行調查，義務律師也正協助提出國賠的相關程序。（編輯：林莞茜）
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