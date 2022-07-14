發揚安倍晉三遺志　林佳龍：推動台灣正常國家化

日本前首相安倍晉三8日於奈良遇劫身亡，震驚全球。民進黨新北市長參選人林佳龍今（14）日前往慶城街的日台交流協會悼念，他表示，自己認識安倍超過20年，過去道日本安倍都樂於接待，安倍是戰後日本最能夠表現時代精神的偉大政治家，生前持續為修憲打拚，台灣與日本都是戰後體制不正常的結果，台日都希望國家正常化，「這是我希望能夠從安倍首相那裏繼續繼承發揚的，也讓台灣邁向正常國家」。
林佳龍說，安倍是台灣人的老朋友、好朋友，安倍的離去他心中有無限哀痛跟不捨。他回憶，自己認識安倍超過20年，過去在國安單位工作就有聯繫，每次到日本安倍都很願意接待，「安倍的一生拉近了台日兩國人民的距離，除了感情跟戰略利益外，雙方共享自由民主價值」。
林佳龍說，安倍的精神是永存的，「他是我見過，戰後日本最能夠表現時代精神的偉大政治家，他非常有領袖魅力跟政策創意，改變了世界看待地緣政治的視野」。
林佳龍表示，安倍把台灣當作資產，而非負債，台灣過去向國際孤兒，現在被看見了，「我也要說，日本有事就是台灣有事」，期待安倍的遺產都能夠留下來，台灣人會珍惜並且發揚光大。
林佳龍也說，安倍這次因為參議院選舉涉及修憲而犧牲，但現在修憲在望，「這是安倍的夢想，也是我的理想，就是邁向正常國家」。林佳龍表示，台灣與日本都是戰後體制不正常的結果，台日都希望國家正常化，「這是我希望能夠從安倍首相那裏繼續繼承發揚的，也讓台灣邁向正常國家」。